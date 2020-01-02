Наэлектризованные Буюканы - водителей там ждут настоящие сюрпризы

Хорошая новость для автолюбителей Кишинева - городские власти преподнесут в 2020 году сюрприз тем, кто водит электромобили.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Шесть установок для зарядки батарей машин на электрической тяге появятся на Буюканах - об этом сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook претор сектора Вадим Брынзанюк.

Он уточнил, что на первом этапе, то есть - на протяжении 2020 года, эти установки полностью обеспечат потребности владельцев электромобилей.

Претор также подчеркнул, что пользоваться устройствами можно будет совершенно бесплатно, а оборудует их один из экономических агентов, запросивший у муниципальных властей авторизацию для воплощения проекта в жизнь.

Установки по зарядке электромобилей будут размещены на улицах Ливиу Деляну, Николае Костин, Штефан Няга, Григоре Александреску, Колумна и Гидигич.

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