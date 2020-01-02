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Вечерний Кишинев, круг центр, Буюканы и Скулянка.

Наэлектризованные Буюканы - водителей там ждут настоящие сюрпризы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28742210/naelektrizovannye-buyukany-avtovoditeley-tam-zhdut-nastoyaschie-syurprizy.html

Хорошая новость для автолюбителей Кишинева - городские власти преподнесут в 2020 году сюрприз тем, кто водит электромобили.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Шесть установок для зарядки батарей машин на электрической тяге появятся на Буюканах - об этом сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook претор сектора Вадим Брынзанюк.

Электрокар Toyota i-TRIL на Женевском автосалоне
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Когда начнется бум электромобилей в Молдове

Он уточнил, что на первом этапе, то есть - на протяжении 2020 года, эти установки полностью обеспечат потребности владельцев электромобилей.

Претор также подчеркнул, что пользоваться устройствами можно будет совершенно бесплатно, а оборудует их один из экономических агентов, запросивший у муниципальных властей авторизацию для воплощения проекта в жизнь. 

Установки по зарядке электромобилей будут размещены на улицах Ливиу Деляну, Николае Костин, Штефан Няга, Григоре Александреску, Колумна и Гидигич.

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Теги:
автомобили, зарядка, Буюканы, автолюбители


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