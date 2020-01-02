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Автошкола

Что творится в автошколах Молдовы – граждане направили письма премьеру

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28743996/chto-tvoritsya-v-avtoshkolakh-moldova--grazhdane-napravili-pisma-premeru.html

Глава молдавского кабина решил довести до сведения общественности содержание писем, которые ему прислали люди, прошедшие за свои деньги курс обучения вождению.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику взял под личный контроль ситуацию с вымогательством в автошколах страны.

Позже он опубликовал несколько писем, которые получил от молдавских автолюбителей.

В своих посланиях авторы рассказали, с какими проблемами столкнулись во время обучения вождению. Многие выказывают крайнее недовольство тем, в каких условиях проходит экзамен, а также их возмущает отношение автоинструкторов. 

"Моя жена уже в четвертый раз идет на экзамен. Все, что могу сказать: экзаменаторы относятся ко всем ученикам по-разному. Видно, что кто-то дал взятку, а кто-то нет. Мы ничего не просим, только чтобы работа ими выполнялась объективно и беспристрастно", - говорится в одном послании премьеру. 

Другие отправители писем пишут, что им перед сдачей экзамена даже называли конкретные суммы взяток, необходимые для успешного прохождения теста. 

Автошкола
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Премьер взял под личный контроль проблему вымогательства в автошколах

В тяжелых условиях получают водительские права и в Бельцах. Помимо проблемы с вымогательством, там еще и нехватка машин - при том, что поток учеников очень большой. 

"Ситуация просто ужасная, люди ждут очереди на экзамен по два месяца, в том числе и я! Если студент прошел автодром, то по выезду в город у него просто не остается шансов сдать экзамен с первого раза, так как экзаменаторы смотрят не на то, какими навыками владеет студент, а только на то, к чему можно специально придраться, чтобы завалить экзамен! После этого снова начинается три круга отчаяния: запись в МРЭО, два месяца очередь и снова провальный экзамен", - негодует один из обратившихся. 

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Водительские права
© Sputnik / Miroslav Rotari
У курсанта бельцкой автошколы вымогали 400 евро за получение прав
Люди сетуют и на плохую подготовку самих автоинструкторов. По мнению курсантов автошкол, преподаватели не обладают нужным образованием и часто выходят из себя.

Некоторые считают, что в Молдове нет условий для получения водительских прав, есть только условия для "завала" студентов на экзаменах, чтобы впоследствии получить с них дополнительную прибыль. 

К молдавскому премьеру обратилась и группа автоинструкторов, бывших работников МРЭО, которые готовы помочь решить главные проблемы.

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Теги:
Ион Кику, Премьер, автошкола


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