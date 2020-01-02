Фейерверки, драки, кражи: в Приднестровье подытожили новогоднюю хронику ЧП

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. С 31 декабря по 1 января дежурные части получили 18 сообщений о преступлениях и происшествиях, по 13 из них установлены подозреваемые лица. Разбойные нападения, убийства, грабежи не фиксировались.
Кражи
"Все произошло днем 31 декабря на территории городского рынка, куда потерпевшая пришла за покупками. Сумма материального ущерба превысила 900 приднестровских рублей (около тысячи леев)", - рассказали в МВД.
Хулиганство и мошенничество
"Прибывшие на место происшествия сотрудники вызвали скорую. Теперь предстоит разбираться в давних неприязненных отношениях двух сельчанок", - пояснили в ведомстве.
Жертвой мошенников стал 23-летний житель Тирасполя. Мужчина продал свой автомобиль марки Dodge Caliber. С покупателями встретился первого января в Бендерах, провели тест-драйв иномарки. Клиенты остались довольны техническим состоянием авто. Сошлись в цене. Покупатели отдали всю сумму сразу – 270000 российских рублей (более 75 тысяч леев).
"Только спустя несколько часов, когда мужчина принес деньги в обменный пункт, выяснилось, что купюры номиналом 5000 российских рублей изготовлены из бумаги, не соответствующей стандарту. Личности и местонахождение злоумышленников сейчас устанавливается", - подчеркнули в МВД.
Всему виной - фейерверки
Так вечером 31 декабря в Дубоссарах в гаражном кооперативе загорелась крыша автомобильного бокса. Внутри находилась машина Audi. Прибывшие к месту вызова пожарные открыли гараж и вытолкали иномарку на улицу. Возгорание ликвидировали в течение 15 минут.
"По предварительной версии специалистов, пожар мог возникнуть из-за пренебрежения правилами использования пиротехники. Недалеко от гаража очевидцы видели людей, запускающих фейерверки", - отметили правоохранители.
В новогоднюю ночь в Тирасполе во время запуска фейерверков загорелось сухое дерево. Его потушили огнеборцы. В первый день января в селе Ближний Хутор Слободзейского района загорелся сарай с дровами. И опять-таки причиной ЧП также стала пиротехника.
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