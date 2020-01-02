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Пиротехническое шоу

Фейерверки, драки, кражи: в Приднестровье подытожили новогоднюю хронику ЧП

© AP Photo / Andreea Alexandru
Общество
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Sputnik Молдова
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По данным правоохранителей, за два дня зимних праздников обошлось без разбойных нападений, убийств и грабежей.

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. С 31 декабря по 1 января дежурные части получили 18 сообщений о преступлениях и происшествиях, по 13 из них установлены подозреваемые лица. Разбойные нападения, убийства, грабежи не фиксировались.

Кражи

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Зарегистрированы три заявления по фактам краж. Так 31-летняя жительница города Слободзея сообщила, что ее лишили кошелька с деньгами.

"Все произошло днем 31 декабря на территории городского рынка, куда потерпевшая пришла за покупками. Сумма материального ущерба превысила 900 приднестровских рублей (около тысячи леев)", - рассказали в МВД.

Хулиганство и мошенничество

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За такого рода деяния задержаны 18 граждан. К уголовной ответственности по статье хулиганство может быть привлечена 66-летняя жительница села Суклея. Днем 31 декабря она нанесла несколько ударов молотком своей 72-летней соседке. Потерпевшая позвонила в правоохранительные органы.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники вызвали скорую. Теперь предстоит разбираться в давних неприязненных отношениях двух сельчанок", -  пояснили в ведомстве.

Жертвой мошенников стал 23-летний житель Тирасполя. Мужчина продал свой автомобиль марки Dodge Caliber. С покупателями встретился первого января в Бендерах, провели тест-драйв иномарки. Клиенты остались довольны техническим состоянием авто. Сошлись в цене. Покупатели отдали всю сумму сразу – 270000 российских рублей (более 75 тысяч леев).

"Только спустя несколько часов, когда мужчина принес деньги в обменный пункт, выяснилось, что купюры номиналом 5000 российских рублей изготовлены из бумаги, не соответствующей стандарту. Личности и местонахождение злоумышленников сейчас устанавливается", - подчеркнули в МВД.

Всему виной - фейерверки

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За два дня зарегистрировано 10 возгораний. Основной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. И нередко причиной эксцессов была пиротехника.

Так вечером 31 декабря в Дубоссарах в гаражном кооперативе загорелась крыша автомобильного бокса. Внутри находилась машина Audi. Прибывшие к месту вызова пожарные открыли гараж и вытолкали иномарку на улицу. Возгорание ликвидировали в течение 15 минут.

"По предварительной версии специалистов, пожар мог возникнуть из-за пренебрежения правилами использования пиротехники. Недалеко от гаража очевидцы видели людей, запускающих фейерверки", - отметили правоохранители.

В новогоднюю ночь в Тирасполе во время запуска фейерверков загорелось сухое дерево. Его потушили огнеборцы. В первый день января в селе Ближний Хутор Слободзейского района загорелся сарай с дровами. И опять-таки причиной ЧП также стала пиротехника.

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Теги:
пиротехника, фейерверки, драка, кражи, Приднестровье


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