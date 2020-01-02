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Кубок мира по латиноамериканским танцам

Молдавские танцоры заняли пятое место в мировом рейтинге – подробности

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28748650/moldavskie-tantsory-zanyali-pyatoe-mesto-v-mirovom-reytinge-detali.html

В 2019 году Молдова заняла пятую строчку в топе из 38 стран по результатам, достигнутым в рамках европейских и мировых танцевальных чемпионатов.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Минувший год оказался успешным для молдавских танцоров. Глава Федерации современного эстрадного танца Молдовы Виктория Басюл считает, что 2019-й действительно удался, а танцевальные коллективы страны получили отличные результаты.

"По итогам результатов на международном уровне нам удалось занять пятое место из 38 стран. Это очень хороший результат, учитывая, что за нами по списку очень сильные страны", - заявила Басюл в интервью Sputnik Молдова.

По ее словам, в новом году молдавские танцоры будут стремиться достичь новых высот, а это потребует больше работы и настойчивости.

Чемпионат бальным танцам
© Sputnik / Владимир Вяткин
Молдавские танцоры отличились на одном из самых престижных турниров мира

"В 2020-м планируем войти в первую тройку мирового рейтинга. Убеждена, что молдавские танцоры являются одними из сильнейших конкурентов", - отметила Басюл.

Более того, в наступившем году профессиональных взрослых молдавских танцоров, которые примут участие в европейских и мировых чемпионатах, будет больше.

"В соревнованиях примут участие мастера спорта и международные мастера, которые брали перерыв на два года. Собираем команду, потому что очень многие находятся за границей – семеро из 12. В 2020 году они вернутся домой и примут участие в чемпионате мира в Испании за Молдову", - отметила Басюл.

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