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Новорожденный, архивное фото

Первый новорожденный 2020 года в итальянском Дезенцано - из молдавской семьи

© Flickr / Adrian Dreßler
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28749046/pervyy-rebenok-rodivshiysya-v-2020-godu-v-Italii--iz-moldavskoy-semi.html

Малышка, которую назвали Элизабет, появилась на свет вскоре после полуночи в больнице коммуны на севере Италии.

КИШИНЕВ, 2 января - Sputnik, Анна Руссу. Женщина из Молдовы, о которой местная пресса сообщает лишь то, что ее зовут Ана, родила девочку первого января в больнице итальянской коммуны Дезенцано-дель-Гарда. Малышка, родившаяся через шесть минут после полуночи, стала "первенцем года" в этом населенном пункте.

Малышка, которая весит 2 килограмма и 620 граммов, и ее мама чувствуют себя хорошо.

В прошлом году в новогоднюю ночь другая наша соотечественница родила малышку Эмму, ставшую первым ребенком, появившимся на свет в итальянской коммуне Читта-ди-Кастелло.

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