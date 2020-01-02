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Детская площадка.

Чебан: работы по благоустройству снесенной игровой площадки были завершены

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28749488/cheban-raboty-po-blagoustroystvu-snesennoy-igrovoy-ploschadki-byli-zaversheny.html

На прошлой неделе в одном из дворов на Рышкановке была демонтирована игровая площадка. Как выяснилось позже, она была снесена незаконно одной из строительных компаний, чтобы освободить место для маневров техники.

КИШИНЕВ, 2 января - Sputnik, Анна Руссу. Примар Кишинева Ион Чебан заявил о восстановлении детской площадки, незаконно демонтированной одной из столичных строительных компаний на прошлой неделе.

"Работы по благоустройству детской площадки на улице Флорилор завершены. Площадка восстановлена и отремонтирована строительной компанией, которая ее и снесла" - сообщил он на своей странице в Facebook.

Как уточнил Чебан, такое решение было принято после переговоров с экономическим агентом, который, согласно документам, имеет права на эту территорию с 2006 года.

"Такой ситуации не было бы сегодня, если бы ранее местные власти не продавали незаконно муниципальную землю и не ставили свой личный интерес выше интересов жителей", - заявил градоначальник.

Примар подчеркнул, что на данный момент проводится инвентаризация земельных участков, находящихся в собственности муниципия, и составляется их перечень во избежании беззаконий в будущем.

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