Новогодний патруль: на каких дорогах автоинспекторы будут вести фото- и видеонаблюдение

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Вплоть до 10 января приднестровские автоинспекторы проводят контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Проверки ведутся каждый день с 9.00 до 17.00.

"Сотрудники автоинспекции будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в пределах нескольких участков дорог", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

На официальной странице МВД правоохранители опубликовали полный список тех дорожных участков, на которых будет вестись фото- и видеонаблюдения.

В городе Дубоссары – по улицам Котовского и Дзержинского, в селе Лунга – по улице Свердлова, в городе Григориополь – по улице Карла Маркса, в селе Красная Горка - по улице Тираспольская, в городе Тирасполь – по улице Шевченко, в селе Парканы – по улице Мира, в городе Бендеры – по улице Ермакова.

Фото-и видеофиксация будет производиться также на нескольких автодорогах – на трассе М-01 Тирасполь – Каменка (с 1 по 57 км), М-14 Брест - Кишинев – Одесса (с 907 км по 956 км) и Р-09 Тирасполь – Бендеры (с 1 по 13 км).

Как сообщал ранее Sputnik, в конце прошлого года вступили в силу несколько изменений правил дорожного движения. По ним информация о проведении на отдельных участках дорог фото- и видеофиксации нарушений должна быть размещена на сайте МВД не менее чем за 24 часа до начала контрольных мероприятий.

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