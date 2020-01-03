В Приднестровье подорожал проезд в городском маршрутном такси

Новые расценки были озвучены в приказе Минэкономразвития региона, который касается установления фиксированных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье с начала года подорожала стоимость проезда в городских маршрутных такси. Одна поездка теперь будет стоить 4 приднестровских рубля (25 центов) вместо 3,5 рублей.

Такие расценки представлены в приказе Минэкономразвития приднестровского региона, который определил фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах.

Согласно приказу, изменится также цена на внутриреспубликанские перевозки. Один пассажирокилометр подорожает на 2 копейки и будет стоит 0,58 приднестровских копеек.

Перевозка багажа автомобильным транспортом общего пользования будет равняться 25% от стоимости полного билета за одно место.

Предварительная продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения будет стоить за один билет 4 приднестровских рубля. Она будет взиматься дополнительно к стоимости проезда, так же, как и текущая продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения, которая будет равняться 0,65 приднестровским копейкам.

Приказ вступил в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года включительно.

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