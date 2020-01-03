10:55 03 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Общественный транспорт

В Приднестровье подорожал проезд в городском маршрутном такси

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2780/39/27803925.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28748777/v-pridnestrove-podorozhal-proezd-v-gorodskom-marshrutnom-taksi.html

Новые расценки были озвучены в приказе Минэкономразвития региона, который касается установления фиксированных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье с начала года подорожала стоимость проезда в городских маршрутных такси. Одна поездка теперь будет стоить 4 приднестровских рубля (25 центов) вместо 3,5 рублей.

Такие расценки представлены в приказе Минэкономразвития приднестровского региона, который определил фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах.

Согласно приказу, изменится также цена на внутриреспубликанские перевозки. Один пассажирокилометр подорожает на 2 копейки и будет стоит 0,58 приднестровских копеек.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подорожает ли проезд на автотранспорте в Кишиневе в 2020 году
Перевозка багажа автомобильным транспортом общего пользования будет равняться 25% от стоимости полного билета за одно место.

Предварительная продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения будет стоить за один билет 4 приднестровских рубля. Она будет взиматься дополнительно к стоимости проезда, так же, как и текущая продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения, которая будет равняться 0,65 приднестровским копейкам.

Приказ вступил в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года включительно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В молдавской столице появились "человеческие" маршрутки - как они выглядят
На дорогах Молдовы оштрафованы 12 водителей за превышение габаритов
Полиция и инспекторы проводят в Кишиневе спецоперацию
Теги:
перевозки, тарифы, цены, маршрутки, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Передача Экспертиза с министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком
Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук про армию и нейтралитет - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться