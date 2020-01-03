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Правительство Республики Молдова

Первое заседание правительства в новом году: что в планах у кабмина

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28749124/pervoe-zasedanie-pravitelistvo-novyi-godu-chto-planakh-kabmin.html

В повестку включено 11 вопросов, среди которых значатся и кадровые, а также дополнения в Налоговый кодекс, изменения в положение о деятельности местной службы по сбору налогов в мэрии и другие проекты.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Члены молдавского кабинета министров собираются в пятницу, 3 января, на первом в 2020 году заседание.

В повестку включено 11 вопросов, среди которых значатся и кадровые. В том числе в правительстве обсудят Национальную стратегию развития молодежного сектора, дополнения в Налоговый кодекс, а также изменения в положение о деятельности местной службы по сбору налогов в мэрии и поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции.

Заседание кабмина запланировано на 13.00.

Также в пятницу молдавский премьер Ион Кику намерен провести специальное заседание, посвященное вопросу сдачи практического экзамена на получение водительских прав.

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