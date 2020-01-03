Изменения с нового года: кому придется платить еще один налог

Нововведение, которое вступило в силу с января: в Минфине пояснили, какие именно посылки попадают под новые правила ввоза в страну.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. С 2020 года в Молдове ужесточили правила налогообложения для посылок, которые граждане страны получают из-за рубежа. Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 200 евро с нового года облагаются денежным начетом. Ранее этот лимит составлял 430 и 300 евро.

Как пояснили в Таможенной службе, изменения касаются физических лиц, которые ввозят в республику товары личного пользования, приобретенные в рамках коммерческих сделок (B2C - от бизнеса до потребителя) через международные почтовые посылки.

"Таким образом, в случае физических лиц посылки, внутренняя стоимость которых при импорте в Молдову не превышает 200 евро и которые не предназначены для продажи, будут освобождены от таможенных платежей (НДС, акцизов, таможенных пошлин, таксы за таможенные процедуры)", - добавили в ведомстве.

Пояснение. Внутренняя стоимость - это фактическая стоимость товара, которая не включает в себя расходы на транспортировку, страхование, а также затраты на его погрузку, разгрузку и перегрузку.

Генеральный секретарь министерства финансов Дорел Норок в интервью радиостудии Sputnik Молдова отметил, что изменения в налоговую и таможенную политику не касаются посылок, которые пересылаются физическими лицами из Италии или из других государств, где этот лимит остается по-прежнему 430 и 300 евро.

"Что касается учета этих посылок, то Таможенная служба в настоящее время получает от почтовых операторов информацию об отправителе посылки и ее получателе, какова стоимость и краткое описание содержимого этого почтового отправления", - сказал собеседник.

По его словам, вся эта информация есть на Таможенной службе. "Она должна быть проанализирована с точки зрения рисков. Если это отправление осуществляется в личных и некоммерческих целях, то у Таможенной службы нет вопросов", - добавил Норок.

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Итак, необходимо понимать, что предельное значение в 430 и 300 евро действует, если почтовое отправление исходит от физлиц или друзей из Италии или других стран. Но если посылка отправляется юрлицом (компанией), то тогда лимит снижается до 200 евро.

"В ЕС это предельное значение составляет 22 евро, а в 2021 году будет равняться 0. На Украине указанный предел достигает 150 долларов и будет снижаться в последующие годы. Высокий лимит означает уклонение от уплаты налогов ", - заключил Норок.

В случаях, когда товары носят коммерческий характер и превышают установленные законом количественные пределы или внутренняя стоимость которых более 200 евро, то таможенные платежи будут рассчитываться, исходя из стоимости товаров на таможне.

Более подробную информацию можно получить в Едином центре обращений Таможенной службы: +373 22 574 111 или в Call-Center ГП "Почта Молдовы": +373 22 270 044.

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