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Школа

Когда школьники выходят с зимних каникул

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28750748/kogda-shkolniki-vykhodyat-s-zimnikh-kanikul.html

Согласно календарному учебному плану, зимние каникулы школьников длятся в Молдове 15 дней. Весной учащихся ожидают сразу несколько продолжительных выходных.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Второй семестр учебного года 2019-2020 стартует в четверг, 9 января. Согласно календарному плану, зимние каникулы школьников длятся 15 дней.

Весной учащихся ждет пара коротких каникул. Первые составят четыре дня с 5 по 8 марта. Вторые - Пасхальные. Они продлятся с 18 по 27 апреля.

Учебный год разделен на два семестра. Первый - с 2 сентября по 24 декабря 2019 года, а второй - с 9 января по 29 мая 2020 года. Для учащихся IX и XII классов второй семестр завершится раньше - 22 мая. 

Экзаменационная сессия для учащихся IX классов запланирована на 4–15 июня, а для выпускников XII классов - с 2 по 19 июня.

Школьный календарь 2019/2020
© Sputnik /
Школьный календарь 2019/2020

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