Когда школьники выходят с зимних каникул

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Второй семестр учебного года 2019-2020 стартует в четверг, 9 января. Согласно календарному плану, зимние каникулы школьников длятся 15 дней.

Весной учащихся ждет пара коротких каникул. Первые составят четыре дня с 5 по 8 марта. Вторые - Пасхальные. Они продлятся с 18 по 27 апреля.

Учебный год разделен на два семестра. Первый - с 2 сентября по 24 декабря 2019 года, а второй - с 9 января по 29 мая 2020 года. Для учащихся IX и XII классов второй семестр завершится раньше - 22 мая.

Экзаменационная сессия для учащихся IX классов запланирована на 4–15 июня, а для выпускников XII классов - с 2 по 19 июня.

© Sputnik / Школьный календарь 2019/2020

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