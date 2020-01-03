14:47 03 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Больница

Сколько человек попали в больницы на Новый год

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2770/89/27708922.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28751555/skoliko-chelovek-popali-v-bolnitsy-na-novyi-god.html

Некоторые жители Молдовы отметили Новый год так, что пришлось вызвать скорую помощь: из тех, кто получил алкогольное отравление - большинство несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи сообщили, что за 31 декабря - 1 января в "скорую" поступило порядка пяти тысяч обращений. В больницы по всей стране доставлены 1619 пациентов, из которых 403 – дети.

За 24 часа спецбригады оказали первую помощь людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Таких обращений оказалось 904. Также врачи выехали к 12 пациентам с острым коронарным синдромом и к 54 - с инсультом.

"За указанный период зарегистрировано 23 обращения в связи с отравлением. У девятерых пациентов диагностирована алкогольная интоксикация, пятеро из них - несовершеннолетние", - отметили в центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Ранее руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров заявил, что большинство пациентов, поступивших в медучреждение в новогоднюю ночь, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Как работают больницы и поликлиники Молдовы на Новый год и Рождество


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Передача Экспертиза с министром обороны Молдовы Виктором Гайчуком
Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук про армию и нейтралитет - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться