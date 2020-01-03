Сколько человек попали в больницы на Новый год

Некоторые жители Молдовы отметили Новый год так, что пришлось вызвать скорую помощь: из тех, кто получил алкогольное отравление - большинство несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи сообщили, что за 31 декабря - 1 января в "скорую" поступило порядка пяти тысяч обращений. В больницы по всей стране доставлены 1619 пациентов, из которых 403 – дети.

За 24 часа спецбригады оказали первую помощь людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Таких обращений оказалось 904. Также врачи выехали к 12 пациентам с острым коронарным синдромом и к 54 - с инсультом.

"За указанный период зарегистрировано 23 обращения в связи с отравлением. У девятерых пациентов диагностирована алкогольная интоксикация, пятеро из них - несовершеннолетние", - отметили в центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Ранее руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров заявил, что большинство пациентов, поступивших в медучреждение в новогоднюю ночь, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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