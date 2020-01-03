Не задохнется ли Кишинев от мусора в 2020-м - Ион Чебан дал ответ

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан сообщил, как будет решаться вопрос с утилизацией отходов в самом большом городе страны в 2020 году.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. На протяжении всего 2020 года молдавская столица не будет испытывать трудностей с вывозом мусора, договоренность о продлении контракта на утилизацию отходов на Цынцаренском мусорном полигоне была достигнута утром, в пятницу, местные власти Кишинева подписали соответствующее соглашение с примэрией населенного пункта, находящегося в районе Новые Анены. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Примэрия Кишинева, подписывая этот контракт, по словам Чебана, взяла на себя ряд обязанностей, связанных с соблюдением экологических норм по утилизации мусора, по сохранению чистоты в самом селе. Все эти обязательства, по заверению столичного градоначальника, будут строго соблюдаться примэрией Кишинева.

Проблема мусора - в национальном масштабе

Проблема утилизации неорганических отходов, приносящих колоссальный вред экологической системе страны, далее не может игнорироваться. С этого начал в четверг рабочее заседание молдавский премьер Ион Кику, обращаясь к чиновникам из профильных ведомств.

Всего в республике насчитывается 1047 свалок, куда свозят отходы, большая часть из которых - неорганические. Проблема их утилизации стоит на повестке дня кабинета министров довольно остро, а перерабатывать их необходимо с учетом мнений партнеров по развитию и молдавских экологов, уточнил Кику.

"Главной целью должно стать определение условий для сбора и утилизации неорганических отходов, этот процесс должен быть последовательным", - заявил премьер- министр. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Из-за пакета мусора дело дошло до рукоприкладства

Чиновники из министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды проинформировали премьера о том, что страна подразделена на 8 регионов по сбору и переработке отходов неорганического характера. В трех из них разрабатывается технико-экономическое обоснование для приобретения и внедрения современного оборудования по переработке твердых отходов.

Результатом заседания, проведенного в четверг, стала договоренность о необходимости создания в Молдове единой государственной службы, ответственной за сбор и утилизацию неорганических отходов. Этот вопрос Кику поручил согласовать руководству профильного министерства с партнерами по развитию республики и экспертами-экологами.

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