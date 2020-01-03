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КПП

Мини-каникулы для бюджетников: важно для тех, кто собирается за границу

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28752587/minikanikuly-dlya-byudzhetnikov-vaojno-otdyh-granita.html

В ближайшие пять дней многие граждане Молдовы не упустят возможность провести свободное время за границей, а это приведет к существенному росту числа пересечений госграницы.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Молдавских бюджетников ждут мини-каникулы, которые стартуют уже в эту в субботу, 4 января, и продлятся до 8 января включительно. Пограничники готовятся к работе в усиленном режиме.

"В ближайшие пять дней довольно много граждан Молдовы не упустят возможность провести свободное время за границей, что приведет к существенному росту числа пересечений контрольно-пропускных пунктов на госгранице", - отметили в Погранполиции.

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Самые востребованные КПП: Леушены, Крива, Международный аэропорт Кишинева, Скуляны, Атаки и Джурджулешты-Рени.

В связи с этим пограничники порекомендовали выбирать соседние к самым перегруженным пропускные пункты. К примеру, вместо Леушен - Кагул или Костешты, вместо Крива - Ларга или Бричаны, вместо Атак - Окницу. В направлении КПП Мирное есть пункт пропуска Вулканешты, а рядом с Джурджулешты-Рени можно пересечь границу через пункт Чишмичой.

Исходя из статистики прошлых лет, больше всего пересечений границы наблюдается в преддверии или после праздников. Временной интервал, который чаще выбирают путешественники, - утро (с 06.00 до 10.00), обеденные часы (с 15.00 до 18.00) и вечером (с 20.00 до 23.00).

"В случае необходимости на самых востребованных КПП пропуск семей с детьми, а также лиц с особыми потребностями будет осуществляться на свободных полосах, в том числе предназначенных для дипломатического корпуса. Для этого размещены мобильные бригады, оснащенные специальной техникой контроля, которые будут оперативно и в режиме реального времени проверять проездные документы", - добавили в Погранполиции.

В ведомстве напомнили о том, что перед поездкой необходимо проверить все документы.

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