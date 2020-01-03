Ультиматум примара – что он заявил про незаконные стройки в Кишиневе

Генеральный примар столицы выступил в пятницу на пресс-конференции, где заявил, что незаконной застройки главного города страны больше не будет.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. С ультимативными нотами в голосе, обращенными к компаниям, которые в предыдущие годы занимались незаконными стройками в столице, выступил на пресс-конференции в пятницу генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Практически еженедельно застройщики проверяют на прочность примэрию, разрешат ли муниципальные власти возводить здания там, где хочется им. Обращаюсь к компаниям-застройщикам: все беззакония, которые вы творили в городе до сих пор, примэрия терпеть не будет", - отметил генпримар.

Столичный градоначальник поблагодарил правительство Молдовы и министерство внутренних дел республики, которые в вопросе борьбы с незаконными постройками в Кишиневе встали на сторону рядовых граждан, а не строительных компаний.

"Я благодарю лично министра Павла Войку, всех лиц, которые включились в этот процесс на уровне секторов города", - уточнил Чебан.

Столичный градоначальник поблагодарил также руководство претуры сектора Рышкановка в борьбе с незаконной застройкой по улице Димо, 7/3, назвав этот случай "самым скандальным".

"Этот участок площади под застройку был просто украден у муниципалитета. Не было ни одного решения мунсовета, ни одного решения судебной инстанции, чтобы территория, которая официально считалась общественным пространством, зеленой зоной, перешла в частную собственность", - отметил градоначальник.

По завершению своего обращения к застройщикам, Чебан призвал тех, кто пытается действовать незаконно, "не испытывать терпение примэрии". Мэр Кишинева также попросил правоохранительные органы заняться расследованием этого дела.

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