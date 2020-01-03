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Правосудие

Концепция реформы юстиции готова: власти Молдовы передадут ее на изучение СЕ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28753756/kontseptsiya-reformy-yustitsii-gotova-vlasti-moldova-peredadut-ee-na-izuchenie-coe.html

Пакет документов, который передадут СЕ, включает три элемента: первый - стратегию по реформе юстиции, второй – план действий по ее внедрению, третий – законопроект по оценке деятельности судей.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Правительство Молдовы намерено передать в пятницу Совету Европы пакет документов, который касается реформы юстиции в республике. Об этом сообщил глава кабмина Ион Кику на первом в нового году заседании исполнительного органа страны.

"Согласно нашим договоренностям с Советом Европы и в рамках дискуссий в ходе визита в Страсбург с госпожой генсеком, сегодня Минюст, правительство передаст в адрес СЕ пакет документов, который касается реформы юстиции в Молдове", - сказал Кику.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, пакет включает три элемента: первый - стратегию по реформе юстиции (а именно - стратегию по обеспечению независимости и неподкупности сектора правосудия), второй – план действия по ее внедрению, третий – законопроект по оценке деятельности судей.

"Наше обещание заключалось в том, чтобы мы передали пакет этих документов до 5 января, чтобы группа экспертов смогла прибыть в страну к 20 января и оказать помощь в процессе внедрения данной реформы", - добавил Кику.

Он также потребовал, чтобы глава министерства юстиции Фадей Нагаческий и советник Николае Ешану проинформировали общественность о деталях концепции реформы юстиции.

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