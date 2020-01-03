Ход расследования коррупционных скандалов будет доступен онлайн

На сайте правительства появится интерактивный инструмент, который позволит узнать текущий статус того или иного дела, связанного с коррупцией.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. На сайте правительства в январе этого года должен появиться новый инструмент, который поможет узнать текущий статус того или иного дела, связанного с коррупционными скандалами.

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Премьер Ион Кику на заседании исполнительного органа в пятницу попросил подчиненных, "чтобы до 15 января на сайте правительства появился механизм мониторинга резонансных случаев коррупции".

"Мы говорили о том, чтобы создать такой инструмент. В течение последних лет мы слышали о задержаниях госслужащих, прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских, а о том, как завершились эти дела, практически ничего не известно", - сказал Кику.

Он выразил сомнение, что хотя бы 10% из всех появлявшихся в прессе случаев доведены до логического завершения. При этом, по его словам, есть и десятки дел, которые были "искусственно возбуждены, чтобы вымогать деньги или забирать у людей бизнес".

"Граждане хотят знать, как развиваются расследования этих резонансных дел, и чем они завершаются. Таким образом, на сайте правительства появится интерактивный инструмент, который позволит узнать текущий статус того или иного дела: в чьем ведении оно находится, кто его рассматривает, и дошло ли оно до судебной инстанции", - заключил Кику.

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