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Парковка аэропрота

Судьба Международного аэропорта Кишинева: премьер сделал важное заявление

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28755072/sudba-chisinau-international-airport-premier-sdelal-vazhnoe-zayavlenie.html

Молдавский премьер поручил проверить, как вкладываются инвестиции в главную воздушную гавань страны. Если выявят нарушения, то, по его словам, необходимо начинать процедуру расторжения договора о концессии аэропорта Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Глава правительства Ион Кику поручил до 1 февраля проверить инвестиционную деятельность администратора Международного аэропорта Кишинева компании Avia Invest.

"Агентство публичной собственности и коллеги из других министерств, до 1 февраля необходимо завершить процесс оценки того, как компания Avia Invest, получившая в управление в 2013 году единственный в стране международный аэропорт в результате спорной сделки с тем правительством, выполняет свои обязательства, в частности инвестиционные", - сказал Кику.

По словам главы кабмина, у него есть информация о том, что денежные вливания делаются не из финансовых средств инвестора, а за счет сборов, которые взимаются с каждого пассажира.

Международный аэропорт Кишинев, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"К 1 февраля, пожалуйста, предоставьте результаты проверки. В случае подтверждения имеющейся информации министерство юстиции, Агентство публичной собственности, предпринимайте шаги по расторжению контракта с этим, так называемым, инвестором", - добавил премьер.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

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В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. 

Премьер в аэропорту Маркулештах.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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