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Руль автомобиля с правосторонним управлением

Цена водительских прав в Унгенах — 4 000 евро плюс сам автомобиль

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200103/28756064/tsena-voditelskikh-prav-v-ungenakh-tysyachi-evro-avtomobil.html

Премьер-министр Ион Кику продолжает публиковать в социальных сетях сообщения, которые ему шлют в приватном режиме граждане, возмущенные вымогательством при сдаче шоферских аттестационных экзаменов.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Таким образом глава правительства демонстрирует масштабы проблемы со взяточничеством, которое стало в Молдове обыденной практикой в ряде учреждений, ответственных за выдачу водительских прав.

Водительское удостоверение, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам премьера, такого количества сообщений он не получал даже в январе 2019 года, когда разъяснял, как рассчитывается зарплата по новой формуле.

Сообщения приходят от людей, которые проживают в разных районах Молдовы. Об одном из случаев премьер-министру рассказал житель села Милешты Ниспоренского района.

"Пожалуйста, обратите внимание на ситуацию в Унгенах, где сколотили преступную группу, которая занимается шантажом, мошенничеством и другими особо серьезными преступлениями", - сообщил главе правительства пользователей соцсетей.

По его словам, у матери троих детей вымогатели вытянули в общей сложности сумму в 4 тысячи евро. Более того, ее заставили брать деньги в долг под большие проценты и, в конечном счете, лишили ее автомобиля, пишет возмущенный гражданин.

Люди возмущены наглым вымогательством денег за получение водительских прав и сообщают, что аппетиты взяточников постоянно растут.

Житель Унген сообщил, что в феврале исполнится два года с тех пор, как он стал обладателем аттестата об окончании автошколы, однако он до сих пор не может получить водительские права.

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Еще одной из проблем, на которой "зарабатывают" взяточники, является программирование для сдачи практического теста по вождению.

Автошкола
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Полтора месяца от одного экзамена до другого, если вы не хотите платить", - пишут возмущенные пользователи.

Полностью сообщения, присланные премьеру приватно, можно прочитать на странице Иона Кику в Facebook.

Премьер-министр считает, что происходящее в этой сфере является целенаправленным и широко распространенным сценарием вымогательства денег и заверяет, что намерен положить конец этой порочной практике.

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Теги:
Водительские права


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