Новогодний подарок детям Приднестровья: Зимний лагерь посла России

Бесплатный отдых и развлечения для ребят из малообеспеченных семей и интернатов организуется под патронажем главы российского диппредставительства уже восьмой год подряд.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в оздоровительном комплексе "Днестровские зори" традиционно в новогодне-рождественские праздники открылся Зимний лагерь посла России. Отдыхать в нем приехало 75 воспитанников интернатов, а также детей с особыми потребностями жизнедеятельности. И снова, уже по заведенной традиции, – для ребят подготовили разнообразную программу.

Развлечения и лекции

Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, кроме обычных спортивных и культурных мероприятий, организуются лекции.

"Будет разговор о журналистике, об искусстве уходить от конфликтов и необходимой самообороне, о молодежных проектах Представительства Россотрудничества, о робототехнике, о русских общинах, русских традициях и праздниках. Священники расскажут о Рождестве и в целом о духовных традициях", - поведала Кохтарева.

Елка - со снегом или без

Ребят ожидает также интересная интеллектуальная игра и, конечно, 6 января - Рождественская елка с Дед Морозом и Снегурочкой. Каждый из них получит свой заветный подарок.

"Должно быть, как и в прежние годы, хорошо. Снега нет. Но, помня прошлый год, ждем его в Рождество", - предвкушает праздник Кохтарева.

Зимние, как и летние лагеря российского посла проводятся с 2013 года. За это время в новогодне-рождественские праздники и летние каникулы в них отдохнуло свыше тысячи ребят из социально-уязвимых категорий. Отдых в Зимнем лагере продлится до 9 января.

Новогодние елки по всему региону

В период новогодних каникул Союз русских общин Приднестровья при поддержке Посольства России в РМ организует также более 10 новогодних елок в городах и районах региона.

Первый утренник провели во Дворце культуры города Слободзея 23 декабря. Большое новогоднее представление "Тайна волшебной книги" состоялось 27 декабря во Дворце Республики в Тирасполе. С тех пор новогодние елки прошли во многих городах Приднестровья.

В субботу, 4 января, праздник состоится в тираспольском центре "Юбилейный", на следующий день – в городском ДК Тирасполя и ДК им. П. Ткаченко в Бендерах. Последнюю в этой праздничной феерии "Русскую елку" для детей с ограниченными возможностями организуют в дубоссарском Дворце детско-юношеского творчества 14 января в 14.00.

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