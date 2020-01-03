В Молдове началась оплата полисов медстрахования на 2020 год

До 31 марта 2020 года лица, которые приобретают медицинскую страховку самостоятельно, могут получить скидку в размере 50%, 60% или 75% - в зависимости от категории получателя.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Национальная страховая медицинская компания (CNAM) начала на этой неделе прием платежей в рамках обязательного медицинского страхования на 2020 год.

До 31 марта 2020 года включительно лица, которые приобретают медицинскую страховку в индивидуальном порядке, могут приобрести страховой полис со скидкой в размере 50%, 60% или 75%, в зависимости от категории получателя.

Напомним, что полная цена полиса обязательного медицинского страхования в 2020 году не изменилась и составляет 4056 леев.

Самую большую скидку, в размере 75% (1014 леев) получат владельцы сельскохозяйственных земельных участков. Скидка в 60% (1622,40 леев) предлагается физическим лицам, которые осуществляют деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизными пошлинами.

В то же время учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством, иностранные граждане с правом временного проживания в Республике Молдова могут воспользоваться в указанный период скидкой в 50% (2028 леев).

Названа стоимость полиса медстрахования в 2020 году>>>

Оплата страхового полиса со скидкой в 50% может быть произведена в почтовых отделениях, в коммерческих банках или через государственную службу электронных платежей MPay.

Застрахованный статус предоставляется получателям с момента выплаты страхового взноса, но не ранее 1 января и действует до 31 декабря 2020 года.

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