В Молдове началась оплата полисов медстрахования на 2020 год

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Национальная страховая медицинская компания (CNAM) начала на этой неделе прием платежей в рамках обязательного медицинского страхования на 2020 год.
До 31 марта 2020 года включительно лица, которые приобретают медицинскую страховку в индивидуальном порядке, могут приобрести страховой полис со скидкой в размере 50%, 60% или 75%, в зависимости от категории получателя.
Напомним, что полная цена полиса обязательного медицинского страхования в 2020 году не изменилась и составляет 4056 леев.
В то же время учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством, иностранные граждане с правом временного проживания в Республике Молдова могут воспользоваться в указанный период скидкой в 50% (2028 леев).
Названа стоимость полиса медстрахования в 2020 году>>>
Оплата страхового полиса со скидкой в 50% может быть произведена в почтовых отделениях, в коммерческих банках или через государственную службу электронных платежей MPay.
Застрахованный статус предоставляется получателям с момента выплаты страхового взноса, но не ранее 1 января и действует до 31 декабря 2020 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK