Шампанское, икра и пиротехника на Рождество: таможня напомнили правила ввоза

Праздники продолжаются, но таможенники не дремлют – люди до сих пор перевозят товары для веселых застолий, а значит, им стоит напомнить, что дозволено, а что подпадает под запрет.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с продолжающимися праздниками на таможне напомнили правила ввоза новогодне-рождественских атрибутов – шампанского, икры и пиротехники.

Игристое и другие алкогольные напитки

Физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, разрешается ввозить не чаще одного раза в календарный месяц без уплаты таможенной пошлины до 5 литров вина, пива и прочих алкогольных напитков (с долей этилового спирта до 40%), рассказали в Таможенном комитете приднестровского региона. Для крепких спиртных напитков (доля этилового спирта 40% и более) норма беспошлинного ввоза составляет 2 литра.

Алкогольные напитки в количестве, превышающем установленные нормы, разрешены к ввозу физическими лицами исключительно для личного пользования при условии письменного таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей (сборы за таможенные операции, акциз с части товара, превышающего норму беспошлинного ввоза).

Икра черная и красная

Икра и заменители икры могут быть ввезены для личного пользования в пределах 250 граммов на одно физическое лицо не более одного раза в календарный месяц. Эти товары отнесены к категории подакцизных, поэтому, как и в случае с алкогольными напитками, при превышении установленных норм, они могут быть ввезены для личного пользования при условии письменного декларирования и уплаты акцизного сбора.

Пиротехника

Пиротехнические изделия разрешены к ввозу физическими лицами только для личного пользования в единичных количествах.

В приднестровской таможне напоминают, что в регионе реализация пиротехники разрешена только юридическим лицам при наличии соответствующей лицензии в соответствии с законом о лицензировании отдельных видов деятельности.

Физические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права распространять эту продукцию.

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