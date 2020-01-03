Шампанское, икра и пиротехника на Рождество: таможня напомнили правила ввоза

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с продолжающимися праздниками на таможне напомнили правила ввоза новогодне-рождественских атрибутов – шампанского, икры и пиротехники.
Игристое и другие алкогольные напитки
Алкогольные напитки в количестве, превышающем установленные нормы, разрешены к ввозу физическими лицами исключительно для личного пользования при условии письменного таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей (сборы за таможенные операции, акциз с части товара, превышающего норму беспошлинного ввоза).
Икра черная и красная
Икра и заменители икры могут быть ввезены для личного пользования в пределах 250 граммов на одно физическое лицо не более одного раза в календарный месяц. Эти товары отнесены к категории подакцизных, поэтому, как и в случае с алкогольными напитками, при превышении установленных норм, они могут быть ввезены для личного пользования при условии письменного декларирования и уплаты акцизного сбора.
Пиротехника
В приднестровской таможне напоминают, что в регионе реализация пиротехники разрешена только юридическим лицам при наличии соответствующей лицензии в соответствии с законом о лицензировании отдельных видов деятельности.
Физические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права распространять эту продукцию.
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