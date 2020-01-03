Нейтральные автомобильные номера: список населенных пунктов расширен

Нейтральные автомобильные номера без уплаты импортных пошлин жителям Приднестровья стали выдавать в сентябре 2018 года.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Правительство Молдовы вновь вернулось к вопросу о нейтральных автомобильных номерах для жителей Приднестровья.

Кабмин принял решение о расширении списка населенных пунктов, выходцы из которых могут ими воспользоваться. Право на международное движение теперь есть и у владельцев автомобилей из сел Гыска, Кицканы, Захорна, Мерешень и Кременчуг, которые власти Молдовы относят к району Кэушень.

Соответствующий проект закона одобрил кабмин.

"На данный момент большинство граждан из этих населенных пунктов не находятся под юрисдикцией Молдовы и ездят с номерами "TN", а посредством предложенных поправок они войдут в легальное поле", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Нейтральные автомобильные номера без уплаты импортных пошлин жителям Приднестровья стали выдавать в сентябре 2018-го года. Помимо номерного знака водителям также предоставляют техпаспорт. Кроме того, для передвижения, в том числе и за пределами Молдовы, на машину необходимо наклеить стикер MD.

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