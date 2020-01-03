Секс-мошенники в Кишиневе "разводили" клиентов на крупные суммы

Полиция задержала молодую пару, которая размещала объявления в интернете, рекламируя услуги "ночных бабочек", а затем обманывала желающих воспользоваться предложением.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Мужчина и женщина в возрасте 27 и 20 лет были задержаны в Кишиневе по подозрению в мошенничестве. Молодая пара заманивала мужчин, обещая оказать им секс-услуги, однако обманывала клиентов.

В результате следственных действий, предпринятых сотрудниками Национального инспектората по расследованиям (INI), было установлено, что на протяжении двух лет, с января 2018 года по декабрь 2019 года, подозреваемые размещали объявления в интернете, рекламируя услуги "женщин с пониженной социальной ответственностью".

Для объявлений молодые люди использовали найденные в интернете чужие фотографии, а для публикации использовали десятки фейковых аккаунтов, обещая эротический массаж и дополнительный набор "удовольствий".

Отыскав желающих воспользоваться секс-услугами, подозреваемые вступали с клиентами в переписку и требовали предоплату в размере от 600 до 1500 леев. Деньги, полученные через системы электронных платежей, подозреваемые обналичивали в терминалах, а затем прекращали общение с отправителями.

Таким образом, за два года мужчина и его подельница выманили у своих жертв более 178 000 леев.

После проведения обысков по месту жительства подозреваемых, полицейские изъяли мобильные телефоны, портативные компьютеры, банковские карты.

В случае признания виновными подозреваемые рискуют оказаться за решеткой на срок от 7 до 10 лет.

Лицам, ставшим жертвами в результате незаконных действий пары мошенников, полиция предлагает обращаться в Центр по борьбе с компьютерными преступлениями INI в Кишиневе по улице Букурией, 14.

В Молдове, согласно Кодексу о правонарушениях, пользование платными секс-услугами наказывается штрафом в размере от 24 до 36 условных единиц или общественными работами на срок от 20 до 40 часов.

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