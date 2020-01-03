Модернизации системы видеонаблюдения за дорогами: Ион Кику созвал заседание

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik, Анна Руссу. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в ходе рабочего заседания с участием глав Минфина и Минэкономики, представителей МВД и Госканцелярии обсудил перспективы модернизации и расширения системы видеонаблюдения за дорожным движением.
Руководство Службы информационных технологий МВД сообщило, что в Кишиневе оборудование включает 48 единиц устаревшего образца и 15 новых, установленных в декабре 2018 года. Последние обошлись примерно в девять миллионов леев и за год работы понесли в казну 14 миллион леев, выплаченных нарушителями в виде штрафов. Вместе с тем, существуют такие проблемы, как трудный процесс выявления нарушений, отсутствие дорожной разметки и снижение функциональности устаревшего оборудования.
Как было подчеркнуто, применение системы видеонаблюдения оказывает положительное влияние на поведение участников дорожного движения, сокращая количество ДТП в контролируемых зонах и принося финансовую выгоду.
"Пожалуйста, опишите необходимые этапы модернизации системы в муниципии Кишинев и ее расширение на национальном уровне. Нам нужно четкое представление о разработке системы, ее функциональности и ожидаемых эффектах. В первую очередь мы заинтересованы в безопасности дорожного движения и сокращении числа несчастных случаев. И только тогда нас заинтересуют оценочные показатели денежных поступлений", - отметил премьер в конце заседания.
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