Модернизации системы видеонаблюдения за дорогами: Ион Кику созвал заседание

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik, Анна Руссу. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в ходе рабочего заседания с участием глав Минфина и Минэкономики, представителей МВД и Госканцелярии обсудил перспективы модернизации и расширения системы видеонаблюдения за дорожным движением.

Руководство Службы информационных технологий МВД сообщило, что в Кишиневе оборудование включает 48 единиц устаревшего образца и 15 новых, установленных в декабре 2018 года. Последние обошлись примерно в девять миллионов леев и за год работы понесли в казну 14 миллион леев, выплаченных нарушителями в виде штрафов. Вместе с тем, существуют такие проблемы, как трудный процесс выявления нарушений, отсутствие дорожной разметки и снижение функциональности устаревшего оборудования.

Как было подчеркнуто, применение системы видеонаблюдения оказывает положительное влияние на поведение участников дорожного движения, сокращая количество ДТП в контролируемых зонах и принося финансовую выгоду.

Руководство МВД сообщило том, что в настоящее время ведется разработка концепции развития системы видеонаблюдения за трафиком в муниципии Кишинев с последующим национальным расширением. Премьер-министр Кику потребовал от руководства министерства разработать программу развития системы видеонаблюдения и представить ее на рассмотрение в первой половине февраля 2020 года.

"Пожалуйста, опишите необходимые этапы модернизации системы в муниципии Кишинев и ее расширение на национальном уровне. Нам нужно четкое представление о разработке системы, ее функциональности и ожидаемых эффектах. В первую очередь мы заинтересованы в безопасности дорожного движения и сокращении числа несчастных случаев. И только тогда нас заинтересуют оценочные показатели денежных поступлений", - отметил премьер в конце заседания.

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