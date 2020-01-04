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Для кого 2020 год будет благоприятным – что говорят звезды

© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28729368/Dlya-kogo-2020-god-budet-blagopriyatnym--chto-govoryat-zvezdy.html

Астролог Лучия Палий рассказала, чего нам ждать от 2020 года и к кому звезды окажутся более благосклонны.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik, Олеся Корчинская. Год будет благоприятен для представителей водных знаков, считает астролог. Кроме того, если верить Восточному календарю, наступает год Мыши, а мышь – животное домовитое, запасливое, поэтому год будет благополучен для людей хозяйственных, домовитых. Удачен год также для того, чтобы начать делать какие-либо накопления.

Лучия Палий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Астролог Лучия Палий рассказала, кто в год Крысы может рассчитывать на удачу, а кто - на собственные силы.
"Я ожидаю рост в сфере недвижимости, также успешны будут такие сферы, как строительство, ремонт недвижимости. Если вы хотите начать строить или затеяли ремонт – этот год благоприятен для вас", - сказала Лучия Палий.

Также не стоит забывать, что мышь – животное коллективное, поэтому любые начинания, нацеленные на благополучие группы людей (то есть, все, что делается на благо семьи, на благо рабочего коллектива), должны быть успешными.  

Девушка и автомобиль
© Sputnik / Ilya Pitalev
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"Вся деятельность, также связанная с банковской сферой, с торговлей, со всем, что подразумевает коллективную работу, в этом году будет иметь успех", - добавила астролог.

По словам Лучии Палий, самым успешным этот год будет для родившихся в год Крысы. Их ждет успех и в бизнесе, если они являются предпринимателями, и карьерный рост, а главное, их семейная жизнь тоже будет удачной. Однако им рекомендуется спорт и активный образ жизни, особенное внимание следует уделить профилактике респираторных заболеваний и болезней печени.

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Для родившихся в год Быка году будет активным, а преодолеть возникающие на их пути препятствия им поможет позитивный настрой и присутствие оптимизма. Кроме того, астролог рекомендует им больше общаться с другими людьми, заводить новые знакомства и вообще быть более дружелюбными – в итоге это принесет свои плоды.

Для родившихся в год Тигра важно будет заручиться поддержкой друзей, близких и знакомых. Необходимо будет сосредоточиться на карьере, так как для Тигров этот год будет непростым, однако уже в 2021 году их ждут благоприятные времена.

Родившиеся в год Кота могут рассчитывать на карьерный рост, поддержку своих близких и благосклонность влиятельных людей. Однако осторожность Котам не помешает, слишком рискованных действий следует избегать – такие действия могут восприниматься окружающими "в штыки".

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