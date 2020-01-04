Стелла Митрюк: новый год в Молдове начинается с сюрпризов

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik, Анна Руссу. Новый год начнется со множества премьер для молдавских граждан. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления культуры примэрии муниципия Кишинэу Стелла Митрюк в эфире студии Sputnik Moldova.
Митрюк заявила, что январь будет полон сюрпризов. Особое внимание будет уделено вовлечению детей и молодежи в различные культурно-образовательные и художественные мероприятия, а также развитию профессиональных отношений со внешними партнерами.
"В январе пройдут различные мероприятия. Например,15 января, в Национальный День культуры, мы организуем грандиозный концерт в Органном зале. Будем вручать призы, что станет для всех абсолютной премьерой", - отметила Митрюк.
По ее словам, в 2020 году одной из главных целей муниципалитета является поддержка культурных мероприятий и участие в международных проектах.
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