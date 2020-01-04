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Stela Mitriuc

Стелла Митрюк: новый год в Молдове начинается с сюрпризов

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28747643/-prazdnichnaya-programma-podgotovlennaya-munitsipalitetom-v-pervyy-mesyats-2020-goda.html

Начало года обещает быть ярким. Столичный муниципалитет намерен организовать различные культурно-художественные мероприятия в течение января.

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik, Анна Руссу.  Новый год начнется со множества премьер для молдавских граждан. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления культуры примэрии муниципия Кишинэу Стелла Митрюк в эфире студии Sputnik Moldova.

Митрюк заявила, что январь будет полон сюрпризов. Особое внимание будет уделено вовлечению детей и молодежи в различные культурно-образовательные и художественные мероприятия, а также развитию профессиональных отношений со внешними партнерами.

"В январе пройдут различные мероприятия. Например,15 января, в Национальный День культуры, мы организуем грандиозный концерт в Органном зале. Будем вручать призы, что станет для всех абсолютной премьерой", - отметила Митрюк.

По ее словам, в 2020 году одной из главных целей муниципалитета является поддержка культурных мероприятий и участие в международных проектах.

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