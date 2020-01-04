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Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости

В Приднестровье будет создано Агентство по туризму

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28749291/v-pridnestrove-budet-sozdano-agentstvo-po-turizmu.html

Открытие подобного учреждение входит одним из пунктов в Стратегию развития Приднестровья на 2019-2026 годы.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены создать Агентство по туризму. Об этом рассказала заместитель главы ведомства по экономическому развитию Приднестровья Наталья Ситкина, сообщили в правительственной пресс-службе.

"Создание отдельного туристического органа – это исполнение пункта Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы. Данный шаг отражен в проектах постановления и распоряжения правительства", - сказала Ситкина.   

Бендерская крепость
© Sputnik / Irina Leahova
Что предпринимают в Приднестровье для развития туризма
По ее словам, агентство по туризму позволит реализовать механизм "одного окна" для обслуживания участников туристического бизнеса.

"Агентство станет центром для создания, развития, поддержания стандартов качества туристических услуг. Помимо этого, функционирование госучреждения приведет к эффективной реализации целевой программы по поддержке и развитию туризма на 2019-2026 годы", - объяснила Ситкина.

Как сообщал Sputnik, год назад лидер Приднестровья Вадим Красносельский, представил на своей итоговой пресс-конференции Стратегию развития Приднестровья на ближайшие восемь лет.

"Принципы Стратегии развития Приднестровья строятся на трех основных пунктах - политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость", - отметил тогда он.

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Теги:
агентство, туризм, Приднестровье


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