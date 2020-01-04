В Приднестровье будет создано Агентство по туризму

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены создать Агентство по туризму. Об этом рассказала заместитель главы ведомства по экономическому развитию Приднестровья Наталья Ситкина, сообщили в правительственной пресс-службе.
"Создание отдельного туристического органа – это исполнение пункта Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы. Данный шаг отражен в проектах постановления и распоряжения правительства", - сказала Ситкина.
"Агентство станет центром для создания, развития, поддержания стандартов качества туристических услуг. Помимо этого, функционирование госучреждения приведет к эффективной реализации целевой программы по поддержке и развитию туризма на 2019-2026 годы", - объяснила Ситкина.
Как сообщал Sputnik, год назад лидер Приднестровья Вадим Красносельский, представил на своей итоговой пресс-конференции Стратегию развития Приднестровья на ближайшие восемь лет.
"Принципы Стратегии развития Приднестровья строятся на трех основных пунктах - политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость", - отметил тогда он.
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