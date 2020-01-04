Судьба больниц в Молдове в 2020 году: что ждет медучреждения

В наступившем году больницы республики получат свыше четырех миллиардов леев из фондов обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Доходная часть бюджета фонда обязательного медицинского страхования в 2020-м превысит 14% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-директор Национальной компании медицинского страхования Денис Валак.

Он отметил, что больше всего денег из фонда получат больницы – свыше четырех миллиардов леев, что на 11,5% больше, чем год назад.

В сфере здравоохранения реализуются несколько национальных и специальных программ по профилактике и лечению серьезных заболеваний.

"Если коснемся программы лечения катаракты, то в этом году будет сделано 6215 операций, это на 314 превышает показатели 2019-го. По эндопротезированию сделают на 527 операций больше, а в области кардиологии – на 142", - заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова Валак.

По его словам, в нынешнем году запланировано 35 операций для пациентов с острым ишемическим инсультом. В 2019-м таких хирургических вмешательств провели всего три.

Впервые в 2020 году из фонда обязательного медицинского страхования будут финансироваться операции по вживлению кохлеарного имплантата глухим детям.

"У нас 32 ребенка нуждаются в кохлеарных имплантах В 2020-м профинансируем 10 подобных случаев", - сказал собеседник.

Кохлеарная имплантация — метод слухопротезирования, применяемый в случаях неэффективности или низкой эффективности слуховых аппаратов при наличии у пациента сенсоневральной потери слуха.

Средства из фонда обязательного медстрахования на 2020 год предусматривают поступления и расходы на сумму более восьми миллиардов леев.

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