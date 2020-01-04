Погодные рекорды Молдовы 4 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Самым теплым 4 января на территории Молдовы было 36 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 1984 году в этот день воздух прогрелся до +12,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в четвертый день года зафиксировали в первой половине прошлого века. В 1947 году столбик термометра опустился до отметки в -23,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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