Погодные рекорды Молдовы 4 января

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Самым теплым 4 января на территории Молдовы было 36 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, в 1984 году в этот день воздух прогрелся до +12,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в четвертый день года зафиксировали в первой половине прошлого века. В 1947 году столбик термометра опустился до отметки в -23,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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