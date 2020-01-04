02:17 04 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Растения, покрытые инеем

Погодные рекорды Молдовы 4 января

© Sputnik / Павел Львов
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2769/71/27697160.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28761388/pogodnye-rekordy-moldovy-4-yanvarya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Самым теплым 4 января на территории Молдовы было 36 лет назад.

Арктический пейзаж
© Fotolia / Arrlxx
Ученые предсказывают Европе климатическую катастрофу

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 1984 году в этот день воздух прогрелся до +12,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в четвертый день года зафиксировали в первой половине прошлого века. В 1947 году столбик термометра опустился до отметки в -23,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Машина не для снежного климата обескуражила владельца - видео
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада
Место гибели иранского генерала при американской атаке с воздуха - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться