Опасные праздники: пожарные продолжают информировать граждан о безопасности

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Молдове продолжатся мероприятия по предотвращению пожаров и отравлению угарным газом. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
"В период с 3 по 4 января спасатели и пожарные, а также сотрудники инспекторатов полиции по всей стране обойдут дома, чтобы объяснить жильцам, каковы риски несоблюдения правил противопожарной безопасности", - отметили в ведомстве.
По данным инспектората, масштабные акции с участием спасателей и полицейских пройдут в Каларашском, Страшенском, Яловеснком, Новоаненском и Каушанском районах.
Названы три версии смертельного пожара в Окницком районе>>>
Эти акции особенно актуальны в связи с трагедией в селе Липник Окницкого района, где в результате пожара погибли пожилой мужчина и его два маленьких внука. На данный момент есть три версии возникновения возгорания. Первая – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание.
С начала года в результате пожаров стране погибло пять человек, в том числе двое детей.
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