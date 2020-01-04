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Пожарный во время тушения возгорания на автосервисе в Кишиневе

Опасные праздники: пожарные продолжают информировать граждан о безопасности

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28763215/Opasnye-prazdniki-pozharnye-prodolzhayut-informirovat-grazhdan-o-bezopasnosti.html

В первые дни нового года в Молдове пять человек погибли во время пожаров . Спасатели и полицейские проводят дополнительные кампании по информированию людей о пожарной безопасности.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Молдове продолжатся мероприятия по предотвращению пожаров и отравлению угарным газом. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

"В период с 3 по 4 января спасатели и пожарные, а также сотрудники инспекторатов полиции по всей стране обойдут дома, чтобы объяснить жильцам, каковы риски несоблюдения правил противопожарной безопасности", - отметили в ведомстве.

По данным инспектората, масштабные акции с участием спасателей и полицейских пройдут в Каларашском, Страшенском, Яловеснком, Новоаненском и Каушанском районах.

Пожарный
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове почти тысячу домов обеспечат датчиками дыма

Названы три версии смертельного пожара в Окницком районе>>>

Эти акции особенно актуальны в связи с трагедией в селе Липник Окницкого района, где в результате пожара погибли пожилой мужчина и его два маленьких внука. На данный момент есть три версии возникновения возгорания. Первая – невнимательность во время курения, вторая - несоблюдение правил противопожарной защиты при монтаже электрооборудования и третья - короткое замыкание.

С начала года в результате пожаров стране погибло пять человек, в том числе двое детей.

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