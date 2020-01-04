Проверка автобусов на уровень комфортности – какие допустят к аттестации

Одной из главных новостей уходящей недели стало увеличение тарифа на пассажирские междугородние перевозки при условии, что повышение произойдет в зависимости от комфорта и безопасности транспортных единиц.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik, Анна Руссу. Все пассажирские автобусы, обеспечивающие автотранспортные перевозки по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, до 1 октября 2020 года пройдут классификацию по категории комфортности. Соответствующий приказ министра экономики и инфраструктуры был опубликован 31 декабря в Monitorul Oficial.

Для автобусов, зарегистрированных в Реестре автотранспортных операторов, который ведет АNTA (Agenţia Naţională Transport Auto), график прохождения процедуры аттестации стартует с 1 февраля.

Согласно документу, на 1 апреля каждый автотранспортный оператор должен обеспечить классификацию трети своего автобусного парка, до 1 июня – не менее 2/3 автобусов.

Автотранспортных операторов, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении, обязуют направить в агентство индивидуальные графики классификации по категориям комфортности до 1 февраля 2020 года.

К процессу проверки допускаются только транспортные средства, находящиеся в хорошем техническом состоянии, исходя из таких критериев как внешний и внутренний вид, а также чистота. Всего установлены две категории комфортности автобусов. Автобусы I-ой, более высокой категории, должны иметь расстояние между сиденьями не менее 65 сантиметров, высота спинки – составлять менее 52 сантиметров, а кресла должны оснащаться подлокотниками. В автобусе этого класса должны быть солнцезащитные приспособления, кондиционер, обогревательное устройство и отдельное багажное отделение. Каждому пассажиру должно предоставляться внутреннее освещение.

Ко второй категории относят те автобусы, которые не соответствуют заявленным критериям.

Классификацию автобусов проведут эксперты станций технического осмотра дорожных транспортных средств, имеющих на это разрешение. Свидетельство о классификации выдаётся только на автобусы, соответствующие обязательным требованиям для одной из категорий комфортности. Этот документ должен храниться на борту транспортного средства, а его срок составляет один календарный год со дня выдачи, с возможностью продления после повторной проверки критериев.

Установлено, что автобусы, которые не пройдут классификацию по категориям комфортности, будут исключены из перевозок по регулярным маршрутам в районном и межрайонном сообщении.

Напомним, что тарифы на автобусы с повышенным классом, осуществляющие пассажирские перевозки междугороднего значения с 1 января были повышены с 48 до 70 банов за каждый километр пути.

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