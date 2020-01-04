Премьер Кику выступил с разъяснениями по госбюджету за 2019 год

По словам премьера у граждан было много вопросов по бюджету 2019 года. Сейчас, имея на руках точные данные, он решил выступить с уточнениями.

КИШИНЕВ, 4 янв- Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику выступил с уточнениями по государственному бюджету 2019 года.

В послании на своей странице в Facebook глава кабмина отметил, что на протяжении всего прошедшего года многие граждане переживали за стабильность бюджета.

Он упомянул, что в 2019 году было значительное снижение некоторых налогов, а также много социальных мер, связанных с большими затратами. Помимо этого, были пересмотрены некоторые зарплаты, что обошлось более чем в два миллиарда леев.

"Все это время я пытался предоставлять точные данные, доказывающие, что бюджет страны сформирован. Он готов к рискам, включая парламентские и местные выборы в один год, политический кризис . Сейчас у меня есть финальные цифры по бюджету ушедшего года, и я бы хотел расставить все точки на "i" в этом вопросе", - заявил премьер.

По словам Кику, доходы в прошлом году были на 3,762 миллиарда выше, чем в 2018 году. Налоговая пополнила бюджет страны на 760 миллионов леев, Таможня на 1,486 миллиардов, другие доходы составили 1,372 миллиарда.

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"Национальная страховая медицинская компания принесла в госбюджет 673 миллионов леев. В бюджет государственного социального страхования поступило на 764 миллиона больше, изначально планировалась сумма в один миллиард. И это несмотря на снижение на 17 процентов взносов социального страхования для частного сектора в 2019 году (первые три квартала)", - говорится в сообщении Кику.

Чиновник добавил, что максимальная доля налога на доходы физических лиц снизилась с 18 до 12 процентов, а индивидуальное личное освобождение увеличилось с 11940 леев до 24000 леев в год, поступления в местные бюджеты превысили запланированный показатель на 205 миллионов леев.

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