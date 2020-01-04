В праздники действует упрощенный режим пересечения границ

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Вплоть до 15 января будет действовать упрощенный порядок пересечения границы. По этому поводу подписано распоряжение лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
"Упрощенный порядок пересечения границы введен в целях повышения пропускной способности в пунктах пропуска в дни новогодних и рождественских праздников", - отмечается в документе.
Временное нововведение касается приднестровцев, проживающих в приграничных районах Левобережья, а также осуществляющих въезд (выезд) с прилегающих районов.
На таможне производится упрощенный контроль перемещаемых приднестровцами товаров, за исключением тех, которые предназначены для производственных и коммерческих целей, а также за исключением случаев попыток провоза через границу запрещенных предметов.
Упрощается также проверка документов, удостоверяющих личность, и производится она исключительно на предмет действительности и принадлежности их лицу, пересекающему границу.
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