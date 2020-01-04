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КПП Кучурганы

В праздники действует упрощенный режим пересечения границ

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28765744/v-prazdniki-deystvuet-uproschennyy-rezhim-peresecheniya-granits.html

В эти дни также будут открыты и временные пункты пропуска граждан и транспортных средств по нескольким направлениям.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Вплоть до 15 января будет действовать упрощенный порядок пересечения границы. По этому поводу подписано распоряжение лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Упрощенный порядок пересечения границы введен в целях повышения пропускной способности в пунктах пропуска в дни новогодних и рождественских праздников", - отмечается в документе.

КПП
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В дополнение к действующим будут открыты и временные пункты пропуска граждан и транспортных средств. Они появятся на следующих направлениях: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынкэ – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулёвка – Цехановка; Тея – Калфа.

Временное нововведение касается приднестровцев, проживающих в приграничных районах Левобережья, а также осуществляющих въезд (выезд) с прилегающих районов.

На таможне производится упрощенный контроль перемещаемых приднестровцами товаров, за исключением тех, которые предназначены для производственных и коммерческих целей, а также за исключением случаев попыток провоза через границу запрещенных предметов.

Упрощается также проверка документов, удостоверяющих личность, и производится она исключительно на предмет действительности и принадлежности их лицу, пересекающему границу.

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Теги:
граница, пункт пропуска, таможенный пункт, Приднестровье


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