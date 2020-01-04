В праздники действует упрощенный режим пересечения границ

В эти дни также будут открыты и временные пункты пропуска граждан и транспортных средств по нескольким направлениям.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Вплоть до 15 января будет действовать упрощенный порядок пересечения границы. По этому поводу подписано распоряжение лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Упрощенный порядок пересечения границы введен в целях повышения пропускной способности в пунктах пропуска в дни новогодних и рождественских праздников", - отмечается в документе.

В дополнение к действующим будут открыты и временные пункты пропуска граждан и транспортных средств. Они появятся на следующих направлениях: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынкэ – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулёвка – Цехановка; Тея – Калфа.

Временное нововведение касается приднестровцев, проживающих в приграничных районах Левобережья, а также осуществляющих въезд (выезд) с прилегающих районов.

На таможне производится упрощенный контроль перемещаемых приднестровцами товаров, за исключением тех, которые предназначены для производственных и коммерческих целей, а также за исключением случаев попыток провоза через границу запрещенных предметов.

Упрощается также проверка документов, удостоверяющих личность, и производится она исключительно на предмет действительности и принадлежности их лицу, пересекающему границу.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK