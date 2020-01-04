Вирус наступает - сколько детей уже госпитализировано

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik, Анна Руссу. В Муниципальную Детскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 26 детей с вирусом гриппа. Директор учреждения Людмила Бырка отметила, что маленькие пациенты получают надлежащее лечение, их здоровью ничего не угрожает.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну и заместитель мэра Анжела Кутасевич посетили клинику и убедились в том, что в учреждении имеется необходимый запас лекарств и предоставлены все условия для оказания медицинской помощи в полном объеме, особенно в период обострения вируса гриппа.

За прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 2 тысячи 782 случая заболевания ОРВИ. Это на 4,3 процента больше, чем на предыдущей неделе. Согласно статистике, чаще всего заражаются дети до четырех лет.

В 2019 году около 15 тысяч пациентов обратились за медицинской помощью в Муниципальную клиническую больницу по инфекционным болезням для детей, которые получили медицинские услуги.

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