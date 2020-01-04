18:21 04 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Примэрия Кишинева

Кишинев продолжают избавлять от рекламных панно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2803/23/28032308.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200104/28768855/Kishinev-prodolzhayut-izbavlyat-ot-reklamnykh-panno-.html

Новый мэр молдавской столицы продолжает менять облик города. Активно идут работы по демонтажу рекламных щитов.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. В Кишиневе демонтируют рекламные панно. В пятницу были убраны два больших панно с виадука. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, согласно информации от претора сектора авторизация на эти рекламные щиты закончилась, как и в других случаях.

"За прошедшую неделю в Кишиневе демонтировали 36 панно на Ботанике, на Буюканах - 51, в Центре - 15, в секторе Рышкановка - семь, на Чеканах - девять", - уточнил Чебан в своем сообщении. 

По его мнению, проблему с чрезмерным количеством рекламных щитов в Кишиневе нужно решить по нескольким причинам: 

  • Страдает вид города; 
  • Большинство панно установлены незаконно и в бюджет муниципия не поступает с них ни одного лея; 
  • Многие рекламные щиты могут мешать водителям и движению транспорта. 

Киоски продолжают убирать с улиц города: какие точки на очереди>>>

Глава Кишинева Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда продолжают следить за ситуацией.После праздников мэр молдавской столицы ожидает отчет по расположению рекламных панно от муниципального управления по архитектуре, урбанизму и земельным отношениям.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Власти Кишинева решили радикально изменить облик центра города
Какие проблемы Кишинева будут решены в 2020 году: встреча Додона и Чебана
Ультиматум примара – что он заявил про незаконные стройки в Кишиневе
Облик Кишинева будет меняться: Киронда представил нового архитектора
Теги:
Ион Чебан, рекламные панно, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
Ньюсрум Sputnik Эстония сегодня пуст
Вот так сейчас выглядит офис Sputnik Эстония
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться