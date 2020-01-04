Кишинев продолжают избавлять от рекламных панно

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. В Кишиневе демонтируют рекламные панно. В пятницу были убраны два больших панно с виадука. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, согласно информации от претора сектора авторизация на эти рекламные щиты закончилась, как и в других случаях.

"За прошедшую неделю в Кишиневе демонтировали 36 панно на Ботанике, на Буюканах - 51, в Центре - 15, в секторе Рышкановка - семь, на Чеканах - девять", - уточнил Чебан в своем сообщении.

По его мнению, проблему с чрезмерным количеством рекламных щитов в Кишиневе нужно решить по нескольким причинам:

Страдает вид города;

Большинство панно установлены незаконно и в бюджет муниципия не поступает с них ни одного лея;

Многие рекламные щиты могут мешать водителям и движению транспорта.

Киоски продолжают убирать с улиц города: какие точки на очереди>>>

Глава Кишинева Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда продолжают следить за ситуацией.После праздников мэр молдавской столицы ожидает отчет по расположению рекламных панно от муниципального управления по архитектуре, урбанизму и земельным отношениям.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK