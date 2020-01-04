Советы путешественникам на праздники: какие таможни лучше всего объезжать

Пограничная служба предупреждает о том, на каком пропускном пункте в данный момент затор, и как возможно избежать стояния в длинной очереди при пересечении границы.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. На Контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига, что расположен на молдо-украинской границе, затор. Об этом предупреждает пограничная служба Молдовы, предлагая путешественникам выбор других возможных точек пересечения границы, где движение менее интенсивное и прохождение таможни более легкое и быстрое.

"На пограничном переходе через Крива-Мамалига увеличился транспортный поток", - заявляют в пограничной службе Молдовы.

Для того, чтобы упростить движение и не допустить увеличения времени ожидания, пограничные и таможенные органы Республики Молдова и Украины работают с максимальной пропускной способностью.

"Все дорожки для движения доступны в КПП. Привлечено к работе дополнительное количество сотрудников", - заверяют в службе.

Пограничники обращают внимание на то, что в этом пункте пропуска подобная проблема не нова. Из анализа статистических данных прошлых лет, увеличение потока в этой точке пересечения подтверждается между часами 04.00 – 12.00 на выезде из страны и 14.00 – 20.00 на въезде в РМ.

"Мы рекомендуем путешественникам, особенно в упомянутые промежутки времени, выбирать точки пересечения, расположенные в непосредственной близости, такие как Ларга-Кельменцы или Бричаны-Россошаны, где поток намного ниже, а пересечение границы происходит быстрее", - отмечают в службе.

На дороге, ведущей к этим пограничным постам, установлены специальные знаки, чтобы путешественники не заплутали в поисках нужного пути. В то же время ситуацию на въезде в совместный пункт пропуска Крива - Мамалига, из Украины, можно посмотреть в прямом эфире на сайте: https://dpsu.gov.ua/ua/border/. А также можно связаться с пограничной службой Молдовы по номеру телефона: 022 259 717.

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