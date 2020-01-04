Российскую группу в Приднестровье пополнят более 100 военных

ОГРВ являеется преемницей 14-ой общевойсковой армии, основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Кобасна на левом берегу Днестра.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ) пополнится еще сотней российских военных, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа РФ.

"В 2020 году в ОГРВ планируется отобрать для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения более 100 граждан", - отмечается в сообщении. © Sputnik / Sergey Kuznecov Миссия выполняется: что думают в Тирасполе о миротворцах

Сообщается, что при поступлении на военную службу новобранцы сначала в течение месяца пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, то есть огневую, тактическую, физическую подготовку, а также подготовку по радиационной, химической и биологической защите. По окончании курса пройдет торжественная церемония приведения к военной присяге.

ОГРВ является преемницей 14-ой общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами в селе Кобасна на левом берегу Днестра.

В МИД России не раз отмечали, что РФ осознает свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также выступает за эффективное решение приднестровского конфликта.

В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

В августе 2019 года президент Молдовы Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складах в Кобасне.

Военные склады в селе Кобасна были созданы в 1949 году как стратегический арсенал южного направления Советской Армии.

В начале декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику подтвердил, что официальный Кишинев заинтересован в проекте по утилизации боеприпасов в Кобасне.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия).

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