Настоящий Дед Мороз приходит к детям только через окно

В канун Нового года молднет буквально "взорвало" видео со смелым Дедом Морозом-альпинистом, который решил поздравить деток, появившись прямо в окне их квартиры. Ролик набрал уже 11 тысяч просмотров.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik, Анна Руссу. Промышленный альпинист Александр Матушевский поздравляет детишек, которые хорошо себя вели в 2019 году - он, подобно сказочному Карлсону, появляется в образе Деда Мороза в окнах столичных квартир.

Жена Александра Ирина рассказала корреспонденту Sputnik, что идея подобного поздравления пришла сама собой.

"Мы решили оригинально поздравить деток наших друзей абсолютно случайно. За прошедший год мы старались делать много добрых дел. Очень хотелось сделать приятное, исходя из наших возможностей. Получилась задумка благодаря тому, что мой муж - промышленный альпинист, в ином случае подняться на такую высоту было бы невозможно - все-таки 12-й этаж!", - поделилась она.

Александр и его жена планируют подарить такой необычный сюрприз к Рождеству еще нескольким детям. Семейная пара и их друзья также активно ведут страничку проекта "Чудо", который они придумали сами и исполняют мечты тех, кто очень этого хочет.

По словам Ирины, идея создания такого проекта получилась спонтанно. Ей написала подписчица с просьбой поздравить ее сына с днём рождения, а он очень хотел торт "Наполеон".

"Это было очень неожиданно, потому что обычно мы с друзьями и родственниками делаем сюрпризы друг другу, но для чужих людей подобного на тот момент еще не делали", - уточнила девушка.

Позже она увидела пост этой же женщины о том, что та ищет для сына джинсы к школе. Ирина решила подарить ему их. Мама и его мальчик были счастливы от такого неожиданного подарка.

С того момента, рассказывает Ирина, она и ее друзья решили радовать людей сюрпризами на постоянной основе.

Как здорово, что в нашем городе и в нашей стране есть такие люди, которые делают наш мир добрее, светлее и лучше!

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