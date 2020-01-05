Топ-10 произведений, по которым узнают Молдову

Sputnik Молдова составил список из 10 произведений, по которым можно многое узнать об истории и народном духе Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Имидж любой страны — это не только ее достопримечательности, деятельность руководства и менталитет народа. Это еще и книги, отражающие самобытность этноса и исторический путь государства.

Представляем вашему вниманию десять художественных произведений, прочитав которые вы узнаете об основных вехах истории Молдовы и важном о культуре и традициях нашей страны.

Баллада была записана писателем Алеку Руссо в 1846 году в монастыре Собежа, где он находился в ссылке. Алеку Руссо отправил балладу Василе Александри, который опубликовал её в 1850 году в журнале "Буковина".

2. "Чекан", Михаил Садовяну. Румынская Молдова. Односельчане ищут пропавшего пастуха по всей округ. Роман дает широкую картину народной жизни — разнообразные социальные характеры, бытовые сцены, красочное описание обрядов и обычаев. Роман "Чекан" — это притча о неизбежности возмездия, о победе справедливости над насилием и злом.

3. "Братья Ждер", Михаил Садовяну. Трилогия о Молдове XV века, периода правления Штефана Великого.

4. "Войку, сын Тудора", Анатолий Коган. Роман-трилогия о времени правления Штефана Великого. Центральная фигура повествования — капитан Войку Чербул, состоящий на службе молдавского господаря.

5. "Алекандру Лэпушняну", Константин Негруцци. Новелла о правлении одного из самых противоречивых господарей Молдовы, по имени которого и названо произведение. Ярко представлен исторический контекст: страна, раздираемая турками-захватчиками, без слова которых и шагу ступить нельзя, и — различными боярскими группировками.

9., Михай Еминеску. Авторская сказка, основанная на многочисленном молд

10. "История одного золотого", Василе Александри. Повесть от имени золотой монеты, побывавшей в кармане у многих людей. Описывается во всех полутонах общество Молдовы и Валахии XIX века.

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