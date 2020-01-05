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Приднестровцев пригласили на международный кинофорум

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200105/28760817/pridnestrovtsev-priglasili-na-mezhdunarodnyy-kinoforum.html

Приглашение поступило от организаторов Черноморского международного кинофорума, который намереваются провести в 2020 году в Сочи.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье пригласили к участию в Черноморском международном кинофоруме. Приглашение было озвучено в рамках встречи главы Официального Представительства Приднестровья в РФ Леонида Манакова с членами исполкома Черноморского международного кинофорума – главным специалистом по работе со странами черноморского экономического сотрудничества и регионами РФ Виктором Дымовым и кинорежиссером Виктором Чепрасовым.

Виктор Дымов рассказал о планах – в 2020 году вместе с Россотрудничеством провести в Сочи Черноморский международный форум.

"Организаторы хотят пригласить участвовать в нем все страны Черноморского бассейна. Виктор Дымов и Виктор Чепрасов передали приглашение и Приднестровью", - сообщили в представительстве Приднестровья в РФ.

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Программа форума разнообразна. Она включает и выставку художников "Черноморская палитра", и главное мероприятие – кинофорум, и круглые столы: по взаимодействию и развитию регионов, по народной дипломатии, и симпозиум "Здоровое долголетие", и отдельную научную программу, включающую такие секции, как авиация, биотехнологии и робототехника.

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Теги:
Черноморский регион, форум, кино, Приднестровье


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