Приднестровцев пригласили на международный кинофорум

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье пригласили к участию в Черноморском международном кинофоруме. Приглашение было озвучено в рамках встречи главы Официального Представительства Приднестровья в РФ Леонида Манакова с членами исполкома Черноморского международного кинофорума – главным специалистом по работе со странами черноморского экономического сотрудничества и регионами РФ Виктором Дымовым и кинорежиссером Виктором Чепрасовым.
Виктор Дымов рассказал о планах – в 2020 году вместе с Россотрудничеством провести в Сочи Черноморский международный форум.
"Организаторы хотят пригласить участвовать в нем все страны Черноморского бассейна. Виктор Дымов и Виктор Чепрасов передали приглашение и Приднестровью", - сообщили в представительстве Приднестровья в РФ.
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