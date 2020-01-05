Для абитуриентов: когда можно записаться на сдачу ЕГЭ РФ

Стало известно время предварительной записи и подачи документов выпускников учебных заведений, которые намереваются сдать единый госэкзамен РФ в 2020 году.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. На базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко с 13 по 17 января включительно будет проводиться предварительная запись выпускников учебных заведений Приднестровья, желающих сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) РФ 2020.

"Запись будет проводиться с 9.00 до 16.00 без перерыва на обед в Центре российского образования и науки ПГУ (в корпусе № 1, кабинете № 121). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (приднестровский паспорт, свидетельство о рождении)", - сообщили в приднестровском Минпросе.

С 20 по 24 января включительно в соответствии со списками, размещенными на сайте ПГУ, будет осуществлена основная запись и прием пакета документов для сдачи российского ЕГЭ. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ПГУ и сайте Министерства просвещения региона.

В Минпросе напоминают, что итоговая аттестация в форме ЕГЭ РФ необходима только тем, кто планирует поступать в вузы России. Результаты ЕГЭ РФ при поступлении в ПГУ им. Т.Г. Шевченко учитываться не будут.

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