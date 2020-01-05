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Производство пиротехники в Московской области

Осторожно – Рождество: специалисты рассказали, как обезопасить себя от фейерверков

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200105/28761453/ostorozhno--rozhdestvo-spetsialisty-rasskazali-kak-obezopasit-sebya-ot-feyerverkov.html

Чтобы зимняя сказка не оказалась печальной больничной историей, знатоки пиротехники поделились тем, как правильно пользоваться фейерверками.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Еще не все салюты отгремели, а фейерверки отсверкали – праздники продолжаются, и есть опасность, что кто-то из любитель пиротехнических красот, потерявший бдительность от головокружительных событий, может создать небезопасную ситуацию. Специалисты призывают: к использованию пиротехники необходимо отнестись серьезно, и делятся правилами, которые помогут избежать неприятных последствий от неправильного ее использования.

"Основной принцип таков: чем большего размера фейерверк собираетесь запускать, тем дальше от него нужно будет отойти. Следует помнить, что искусственная елка от искры, казалось бы, безобидного бенгальского огня сгорает за 22 секунды", - говорят они.

Насколько нужно отойти от места взрыва

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По словам специалист по пиротехническим изделиям Олега Матрюк, каждая пиротехническая установка имеет свой калибр, от 10 мм и до бесконечности.

"Самые распространенные и покупаемые установки имеют диаметр 25 мм. Они поднимают свой заряд на уровень 25, а то 30 метров. Соответственно, безопасное расстояние, на которое надо будет отойти, 25–30 метров", - поясняет он.

Чего не должно быть рядом

Огненные вспышки и фонтаны хороши, если наблюдать за ними с дальнего расстояния. В состав взрывающихся "игрушек" входит черный порох, сера, порошки алюминия и стали. Это опасные компоненты. Фейерверки и салюты приводят в действие только на улице с ровной площадки. Рядом не должно быть линий электропередач и деревьев. Когда уже подожжен фитиль, есть 5–6 секунд, чтобы все находящиеся поблизости смогли отойти на безопасное расстояние.

"Следование этим простым правилам позволит насладиться праздником без негативных последствий", - напоминают в пресс-службе МВД Приднестровья.

Что следует за нелегальной торговлей

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В предновогодние дни ассортимент пиротехнических изделий огромен. Необходимо приобретать сертифицированный товар, говорят правоохранители. Бенгальские огни, хлопушки, салюты, ракеты и фейерверки следует покупать в торговых точках, имеющих лицензию. Продажа петард на территории Приднестровья запрещена и преследуется по закону.

"За торговлю петардами на территории Приднестровья предусмотрен штраф более 500 приднестровских рублей ($31)", – проинформировал заместитель начальника отдела участковых инспекторов милиции УВД города Бендеры Александр Кристев.

Как он говорит, за последние несколько лет зафиксированных правонарушений в сфере незаконной продажи пиротехники нет.

"Это радует. Люди стали более законопослушными. Однако контроль с нашей стороны будет продолжен", - уверяет он.

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Теги:
Рождество, фейерверки, пиротехника, Приднестровье


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