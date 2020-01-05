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Республиканский центр скорой медицинской помощи, Тирасполь, Приднестровье

Ветеранам Великой Отечественной в Приднестровье подарили новый реанимобиль

Дмитрий Матвеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200105/28761741/veteranam-velikoy-otechestvennoy-v-pridnestrove-podarili-novyy-reanimobil.html

Машину передали госпиталю для инвалидов войны, она будет выезжать на вызовы по острым неврологическим патологиям.

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Республиканском госпитале инвалидов Великой отечественной войны появился новый автомобиль скорой медицинской помощи. Он приобретен за счет Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений на 2019 год.

Как рассказали в Минздраве, машина будет выезжать на вызовы по острым неврологическим патологиям.

"На базе госпиталя работает бригада, которая в круглосуточном режиме оказывает неотложную помощь в случае острых нарушений мозгового кровообращения. За сутки в среднем бывает до 11 и более вызовов, нагрузка очень большая", - отметил главный врач госпиталя Дмитрий Чолак.

Spital
© Sputnik / Yana Zaharova
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По его словам, категория пациентов очень сложная, им необходимо оказать помощь в пути во время транспортировки и своевременно доставлять в реанимацию, а делать это на обычном автомобиле крайне тяжело.

До этого неврологическая бригада выезжала на вызовы на старенькой "газели". В комплектацию нового реанимобиля входит около 20 наименований медицинского оборудования. Это набор для оказания реанимационный помощи, дефибриллятор–монитор с ЖК-монитором, портативные аппараты для эхоэнцефалоскопии и искусственной вентиляции легких, хирургический электроотсасыватель, тележка-каталка, носилки нескольких видов и другое.

Стоимость реанимобиля составляет 1 млн 40 тысяч приднестровских рублей (около $65 тысяч).

Реанимобиль для госпиталя - 12-я машина скорой помощи, приобретенная в 2019 году по Программе Фонда капитальных вложений. В ноябре в Приднестровье прибыло 11 автомобилей класса "B". Они распределены в Республиканский Центр скорой медицинской помощи и Региональную станцию скорой медицинской помощи города Бендеры. В целом на обновление автопарка для неотложек было выделено 10,2 млн приднестровских рублей ($633 тысячи).

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Теги:
автомобиль, скорая помощь, инвалиды, ВОВ, ветераны, Великая Отечественная война, Приднестровье


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