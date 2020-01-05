Что будет в нынешнем году с пособиями по рождению детей

Инициативы правительства, которые касаются предоставления помощи детям, были приняты в конце прошлого года.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Молдове, начиная с 1 января, увеличился размер нескольких пособий, которые касаются детей.

Ряд соответствующих инициатив были утверждены правительством еще в конце прошлого года.

Так, размер единовременного пособия, предоставляемых детям, помещаемым в службах опеки/попечительства, профессиональной родительской помощи и в детских домах семейного типа. Размер пособия составит 7377 леев - для детей до одного года, 5533 леев - для размещения детей в возрасте от одного года до трех лет и 3688 леев для остальных детей.

Кроме того, увеличится примерно на 400 леев единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 8299 леев.

Заявление для назначения единовременного пособия при рождении ребенка подается в территориальную кассу по месту жительства заявителя или супруга или, в случае установления пособия по беременности и родам, в ту территориальную кассу, где было назначено пособие по беременности и родам.

Что считается роскошью, или Кто может получать соцпомощь от государства>>>

Ранее министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну отметила, что денежные средства, необходимые на эти цели, предусмотрены в государственном бюджете.

Премьер Ион Кику обратил внимание, что правительство не утвердило бы ни один проект, для которого в бюджете не хватило бы средств.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK