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Уличные художники украсили стены столичного троллейбусного парка №1 на Буюканах

Стильно и смело: уличные художники разрисовали стены троллейбусного парка

© Photo : Facebook / Regia Transport Electric Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200105/28772352/stilno-i-smelo-ulichnye-khudozhniki-razrisovali-steny-trolleybusnogo-parka.html

Столичный троллейбусный парк на Буюканах заметно преобразился - его стены украсили 3D-граффити столичной уличной художницы Инны Желясковой, известной как Izzy Izvne, и художника из Бухареста Космина-Ионуца Илука (ILUC).

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik, Анна Руссу. Управление электротранспорта Кишинева (RTEC) поблагодарило уличных художников Инну Желяскову (Izzy Izvne) и Космина-Ионуца Илука (ILUC) за преображение кишиневского троллейбусного парка №1, расположенного на Буюканах.

Стены здания стали настоящим произведением искусства. 

"Рисунок представляет собой необъятную вселенную, в глубинах которой летает маленький космонавт. Он символизирует каждого из нас: мечтателей, которые находятся в постоянном поиске ответов", - раскрыла идею трехмерного граффити Желяскова. 

Как отметила художница, инициатива создания впечатляющего граффити принадлежит организации Urban Spirit Family. Реализована работа при поддержке столичной примэрии и RTEC. Девушка подчеркнула, что очень гордится тем, что муниципальные предприятия стали интересоваться уличным искусством, были открыты к ее идеям и помогали со всеми возникающими трудностями.

Инна Желяскова преображает облик Кишинева уже 7 лет. В 2014 году она вошла в книгу "100 граффити-художников из Европы". Ее рисунки украшают здания в Европе и даже стены одного из автосалонов в Объединенных Арабских Эмиратах.

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