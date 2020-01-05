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Медицинский полис

Территориальные агентства медицинского страхования будут работать 6 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200105/28777370/territorialnye-agentstva-meditsinskogo-strakhovaniya-budut-rabotat-6-yanvarya.html

Решение было принято для обеспечения непрерывного и оперативного обслуживания бенефициаров, а также для обеспечения доступа к информации об обязательном медицинском страховании.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik, Анна Руссу. Подразделения по связям с бенефициарами территориальных агентств Национальной компании  медицинского страхования (НКМС) и ее телефонная служба будут работать в понедельник, 6 января, объявленный днем ​​отдыха. Об этом сообщается в пресс-релизе учреждения.

Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Таким образом, граждане смогут обратиться в территориальные агентства НКМС, указанные в приведенном ниже списке с 08.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

В то же время телефонная служба INFO CNAM будет работать по номеру 0 800 99999 с 08:00-16:00 без перерыва на обед. Звонок является бесплатным из любой фиксированной или мобильной сети Республики Молдова.

Контактные данные подразделений территориальных агентств НКМС:

Центр: Кишинев, ул. Василе Лупу, 18, тел.: 022 593710; 022592822

Север: Бельцы, ул. Св. Николая, 5/А, тел.: 0 231 63399

Запад: Унгены, ул. Романэ 27/А, тел.: 0 236 23845

Восток: Каушаны, ул. Ю.Гагарина, 54, тел.: 0 243 26122

Юг: Кагул, ул. Шт. чел Маре, 16, тел.: 0 299 27545

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