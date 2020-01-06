Советы молдавским хозяйкам - как правильно приготовить кутью на Рождество

Накануне одного из главного праздника православных христиан - Рождества Христова, корреспондент Sputnik Молдова выяснял, как приготовить наиболее вкусную кутью.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. На Рождество Христово, которое большинство граждан Молдовы празднуют 7 января, хозяйки стараются приготовить поистине богатый стол, подчеркивающий значимость одного из главных христианских праздников.

Согласно поверьям, на рождественском столе может быть двенадцать блюд, символизирующих 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Эта норма не обязательна, и многие священнослужители скептически относятся к такому символизму. Но эта традиция прочно прижилась в селах Молдовы и у хозяек ее, что называется, не отнять.

Холодец, голубцы, мясо, приготовленное в печи, плацинды со всевозможными начинками — это лишь тот малый список блюд, которые хозяйки стараются поставить на рождественский стол. Но некоторые забывают, что религиозный праздник, коим является Рождество Христово, это не обычное застолье. Члены семьи садятся за стол, чтобы разделить с близкими радость по поводу рождения Спасителя, а не просто выпить и плотно закусить.

Причем нередко в праздничном застольном угаре многие забывают, что на Рождество на столе должно быть блюдо, свойственное именно этому празднику — кутья. Издревле считалось, что кутья готовится именно на Рождество, а также на праздник Крещения.

Как не превратить молитву в фарс и соблюсти гармонию и традиционность и в духовной части светлого праздника православных христиан, и в гастрономической? Как и из чего правильно приготовить кутью? С этим вопросом корреспондент Sputnik обратился к повару одного из ресторанов Кишинева.

"Конечно, в оригинале кутья готовится из пшеницы, потому что именно это зерно символизирует изобилие в доме. Это сейчас кусок хлеба у большинства граждан страны есть на столе. А несколько веков назад и хлеб был на вес золота, и люди постоянно заботились о том, как его добыть. Отсюда традиция варить оригинальную кутью именно из пшеничных зерен", — подчеркнул собеседник.

Конечно, по его словам, время диктует свои условия, а хозяйки в XXI веке стараются приспосабливаться и, будучи занятыми и домашними хлопотами, и работой, и детьми, приспособились варить одно из главных рождественских блюд из того зерна, которое есть в доме — риса, пшена и даже ячменя.

Однако корреспондент Sputnik Молдова решил выведать исторический, традиционный рецепт рождественской кутьи, той самой, которую на протяжение столетий варили предки — пшеничной.

"На традиционную кутью необходимо взять один 250-граммовый стакан пшеничного зерна, 2-3 стакана воды, щепотку соли, 1 столовую ложку растительного масла, 100 граммов зерен мака, 100 граммов изюма, 100 граммов обжаренных грецких орехов, 4 ложки меда", — сообщил шеф-повар.

По словам кулинара, пшеницу необходимо перебрать и тщательно промыть и, желательно, замочить на три-четыре часа. Варить зерно лучше в толстостенной кастрюле, желательно чугунной, добавив в воду щепотку соли и столовую ложку растительного масла. Затем довести пшеницу до мягкости.

"Важно также правильно приготовить зерна мака. Сначала необходимо залить их кипятком и оставить томиться на час. Набухшие маковые зерна процедить через марлю, чтобы стекла вся вода. Далее нужно перетереть мак с сахаром до появления белого молочка. Кипятком на 20 минут также необходимо залить и изюм. Далее следует переложить отваренную пшеницу в глубокую керамическую миску. Затем добавить перетертый мак, обжаренные и немного измельченные грецкие орехи, изюм", — уточнил собеседник.

Он добавил, что идеально завершить процесс приготовления рождественской кутьи можно, украсив блюдо цукатами и обжаренными грецкими орехами.

"Приятного аппетита и счастливого Рождества!", — резюмировал кулинар.

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