Все - на заму: как приготовить любимое в Молдове блюдо максимально вкусно

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Жареное мясо, холодец, всевозможные майонезные салаты... Они уже доедены, пришло время для более щадящей пищи, которая позволит улучшить пищеварение и поможет желудку преодолеть последствия праздничных застолий.

В этом смысле традиционная молдавская зама - самое лучшее, что есть в национальной кухне нашей страны. Естественно, ее надо варить из курицы, выращенной в домашних условиях, а не на птицефабрике. Тогда традиционное молдавское первое блюдо будет наиболее наваристым, вкусным и ароматным.

Для приготовления настоящей молдавской замы также потребуются овощи и "тэицей" - традиционная домашняя лапша, которую нарезают из заранее приготовленного теста.

В расчете на 7 порций традиционной замы понадобятся: 1 пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, 1 свежий помидор, 3 клубня картофеля, 1 сладкий перец, 1 морковь, 1 репчатая луковица, хлебный "квасок" (который можно купить в любом магазина или на рынке у хозяек).

Способ приготовления домашней замы - незатейлив. Курицу необходимо нарезать на порционные кусочки, в зависимости от того, сколько гостей вы ждете за столом.

Варить на небольшом огне до готовности, примерно полтора часа, собирая пенку так, чтобы бульон был максимально прозрачным в конце.

Морковь пропустить через крупную терку, а лук нарезать кубиками. Овощи необходимо обжарить на растительном масле до появления на луке золотистой корочки.

После того, как бульон будет готов, необходимо добавить жареный овощи в кастрюлю. Туда же добавить нарезанный небольшими ломтиками сладкий перец и помидор, который надо нарезать кубиками. Картофель также нарезаем кубиками и добавляем в кипящий на среднем огне суп.

После этого следует добавить "тэицей", помешивая кипящую заму так, чтобы домашняя лапша не слиплась. Также необходимо выдавить несколько зубчиков чеснока (по желанию).

Далее происходит процесс, который превращает куриный суп именно в заму. Надо дать отвару остыть, а затем вновь нагреть его до кипения. Затем добавить "квасок". Блюдо - готово. По желанию можно добавить в него половину столовой ложки сметаны жирностью свыше 15 процентов.

Приятного аппетита!

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