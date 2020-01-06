Все - на заму: как приготовить любимое в Молдове блюдо максимально вкусно

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Жареное мясо, холодец, всевозможные майонезные салаты... Они уже доедены, пришло время для более щадящей пищи, которая позволит улучшить пищеварение и поможет желудку преодолеть последствия праздничных застолий.
В этом смысле традиционная молдавская зама - самое лучшее, что есть в национальной кухне нашей страны. Естественно, ее надо варить из курицы, выращенной в домашних условиях, а не на птицефабрике. Тогда традиционное молдавское первое блюдо будет наиболее наваристым, вкусным и ароматным.
Для приготовления настоящей молдавской замы также потребуются овощи и "тэицей" - традиционная домашняя лапша, которую нарезают из заранее приготовленного теста.
В расчете на 7 порций традиционной замы понадобятся: 1 пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, 1 свежий помидор, 3 клубня картофеля, 1 сладкий перец, 1 морковь, 1 репчатая луковица, хлебный "квасок" (который можно купить в любом магазина или на рынке у хозяек).
Варить на небольшом огне до готовности, примерно полтора часа, собирая пенку так, чтобы бульон был максимально прозрачным в конце.
Морковь пропустить через крупную терку, а лук нарезать кубиками. Овощи необходимо обжарить на растительном масле до появления на луке золотистой корочки.
После того, как бульон будет готов, необходимо добавить жареный овощи в кастрюлю. Туда же добавить нарезанный небольшими ломтиками сладкий перец и помидор, который надо нарезать кубиками. Картофель также нарезаем кубиками и добавляем в кипящий на среднем огне суп.
Далее происходит процесс, который превращает куриный суп именно в заму. Надо дать отвару остыть, а затем вновь нагреть его до кипения. Затем добавить "квасок". Блюдо - готово. По желанию можно добавить в него половину столовой ложки сметаны жирностью свыше 15 процентов.
Приятного аппетита!
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