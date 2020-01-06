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Салат оливье.

Почему многим гражданам Молдовы плохо во время праздников - подробности

© Depositphotos / Vkuslandia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200106/28751849/pochemu-mnogim-grazhdanam-moldovy-plokho-vo-vremya-prazdnikov-podrobnosti.html

В период смены года и связанных с ней торжеств опасность отравления подстерегает в любой момент, в попытке доесть вчерашние разносолы жители нашей республики - неудержимы, за что через несколько часов им приходится горько поплатиться.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Килограммы салата "Оливье", сельдь под "шубой", холодец, голубцы, майонезные салаты, различные виды мяса с гарниром и многое другое готовят молдавские хозяйки в праздники. Очевидно, что съесть за раз, за один вечер все это просто невозможно даже видавшему виды чревоугоднику. 

В этих условиях, руководствуясь принципом: "выкинуть жалко, а доесть необходимо", многие наши сограждане стараются употребить в пищу блюда, которые уже через несколько часов становятся опасными, поскольку сплошь состоят из белковых, скоропортящихся продуктов.

Как результат - возникают острые пищевые отравления, а вместо праздника человека мучают довольно неприятные симптомы. 

Зимние праздники в Молдове не ограничиваются новогодней ночью и Рождеством. Гулянья, как правило, продолжаются вплоть до 14 января — Нового года по старому стилю. Соответственно, и, заставленные различными блюдами столы накрываются не один раз.

Приготовление супа, архивное фото.
© Fotolia / Nitr
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Эксперты сообщают, что после таких застолий десятки людей попадают в больницы с отравлением. Корреспондент Sputnik Молдова выяснял, что нужно делать, чтобы избежать негативных последствий.

Особенно вредно есть мясо и другую тяжелую пищу на ночь. Из-за того, что еда не успевает перевариваться могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также это может привести к пищевым токсикоинфекциям.

Врачи настоятельно рекомендуют ни в коем случае не доедать праздничные блюда в течении нескольких дней.

Нужно приготовить столько еды, сколько вы съедите за раз, и максимум на завтрак следующего дня. Потом такая пища может привести к отравлению, настаивают эксперты.

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Теги:
отравления, блюда, салат "Оливье"


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